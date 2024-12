La Volley Cirò Marina conquista la decima vittoria consecutiva: 3-0 alla Silan Volley

Domenica 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, la Volley Cirò Marina ha ottenuto una vittoria fondamentale in trasferta contro la Silan Volley, conquistando i tre punti con un netto 3-0 (25-21, 25-14, 25-19). Nonostante l’assenza del capitano Malena, la squadra allenata da mister Stara ha giocato con carattere e determinazione, mantenendo la testa della classifica del campionato di Serie C Femminile, girone A.

L’inizio della partita è stato tutt’altro che facile per le cirotane, che hanno dovuto fare a meno della loro capitano ma hanno recuperato in extremis Lettieri, che è scesa in campo nel ruolo di opposto. Il primo set è stato equilibrato, con la Silan Volley che ha messo in difficoltà le ospiti grazie ad alcuni errori di concentrazione delle ragazze di mister Stara. Nonostante il 13-10 in favore delle padrone di casa, la Volley Cirò Marina ha reagito con forza, grazie agli attacchi di Murru e Carluccio e a un servizio decisivo di Lettieri, che ha permesso il sorpasso sul 15-18. La squadra cirotana ha poi chiuso il set sul 21-25, mostrando grande lucidità.

Nel secondo set, la Volley Cirò Marina ha preso il comando del gioco con maggiore concentrazione, in particolare grazie alla solidità difensiva di De Rose e Lettieri e alla precisione di Carluccio in attacco. Vella e Sposato sono state insuperabili a muro, e così il vantaggio delle cirotane è aumentato, portandosi sul 11-17. Murru e compagne hanno poi chiuso il set con un punteggio di 14-25, prendendo il largo nel match.

Nel terzo set, la Silan Volley ha reagito con grande determinazione, portandosi subito in vantaggio per 9-2. Mister Stara ha chiamato un time-out per riorganizzare la squadra, e la risposta delle ragazze non si è fatta attendere. Murru e Sposato hanno guidato la rimonta, con Lettieri che ha messo a segno tre punti consecutivi in attacco, portando la squadra sul 9-8. Nonostante il tentativo di mister Barile di fermare la reazione cirotana con un time-out, le difese di De Rose e gli attacchi continui di Carluccio e Vella hanno permesso di operare il sorpasso sul 16-19. Infine, Sposato, cercata spesso da Cannestracci, ha chiuso il set e l’incontro con due attacchi decisivi, fissando il punteggio sul 19-25.







ADVERTISEMENT

A fine partita, mister Stara ha espresso soddisfazione per la prestazione delle sue ragazze, nonostante qualche momento di difficoltà: “Devo fare i complimenti alle mie ragazze che hanno saputo sopperire all’assenza del loro capitano giocando una partita molto positiva. Non è mai facile confermarsi, ma queste ragazze si stanno meritando tutti i complimenti ricevuti.”

Con questa decima vittoria consecutiva, la Volley Cirò Marina resta saldamente in testa alla classifica. L’appuntamento per il prossimo match è sabato 14 dicembre al Palazzetto di Cirò Marina, dove le “guerriere cirotane” affronteranno un altro impegno cruciale. I tifosi sono già pronti a sostenere la squadra verso nuovi successi.