CROTONE – 11 DICEMBRE 2024. Antonio Scigliano, designato dalla Cgil come componente del settore Industria, è stato eletto presidente del Comitato Consultivo Provinciale presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per la Provincia di Crotone. Le consultazioni, svoltesi ieri, hanno visto anche la designazione di Natallia Rusanava della Coldiretti, che assumerà il ruolo di Vicepresidente del Comitato.

“Ringrazio tutti i componenti designati per la fiducia che mi è stata accordata”, ha dichiarato il presidente Scigliano. “Sono onorato di assumere questo incarico e consapevole della responsabilità che esso comporta. Il Comitato Consultivo Provinciale è un organismo fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela dei diritti dei lavoratori, ed è nostro compito fare in modo che le politiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro diventino sempre più efficaci e vicine alle reali necessità del territorio. Siamo chiamati a lavorare in sinergia con tutte le parti sociali per affrontare le sfide in materia di infortuni sul lavoro, salute e sicurezza, e per migliorare le condizioni di lavoro in tutta la provincia di Crotone”.

Il Comitato Consultivo Provinciale dell’INAIL ha la funzione di supportare l’Istituto nelle sue attività di coordinamento e prevenzione infortuni sul lavoro, attraverso la raccolta di pareri e proposte sui temi legati alla sicurezza sul lavoro, alla salute dei lavoratori e alla distribuzione dei premi assicurativi. Il Comitato è costituito da rappresentanti organizzazioni sindacali, datoriali e istituzioni.







“La sicurezza sul lavoro è un tema che ci sta particolarmente a cuore”, ha aggiunto Scigliano, “e per questo siamo determinati a proseguire il nostro impegno affinché il territorio calabrese possa essere sempre più sicuro per tutti i lavoratori. In particolare, il Comitato avrà il compito di monitorare l’andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, e di promuovere tutte le iniziative utili a prevenire incidenti e migliorare le condizioni di lavoro, con il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli enti di previdenza e dei sindacati”.

Il Comitato si occuperà anche di esprimere pareri sulla formazione delle tariffe dei premi INAIL, sull’applicazione delle leggi e sulle proposte relative al miglioramento dei servizi offerti dall’Istituto a livello provinciale.