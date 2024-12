In data odierna del 10 dicembre 2024, presso l’Istituto Comprensivo “Rosmini – Giovanni XXIII” sito in Via Venezia 97 a Crotone, si è svolto in due tempi, alle 9:30 e alle 11:30, il Dibattito – Confronti dal tema: Importanza dell’Educazione Civica e Stradale nelle Scuole, organizzato dall’Associazione “Amici di Crotone di Giovanni Palatucci”, rappresentata dal Presidente Cav. Vincenzo Costa.

La giornata è iniziata con l’intonazione dell’Inno di Mameli, che oggi celebra il 177° anniversario del suo debutto avvenuto a Genova il 10 dicembre 1847. Inoltre, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime delle guerre e della strada.

La Dott.ssa Maria Fontana Ardito, Dirigente dell’Istituto “Rosmini – Giovanni XXIII”, ha aperto il dibattito con i saluti di rito, ringraziando i relatori e gli organizzatori dell’evento, molto gradito e partecipato dai docenti e dagli studenti.

La Prof.ssa Erminia Zurlo, collaboratrice della D.S., curatrice e regista, ha sottolineato l’importanza dell’Educazione Civica, affiancata in questo caso dall’Educazione Stradale, entrambe fondamentali per formare i ragazzi con regole e disciplina stradale, educandoli a diventare i nuovi automobilisti del futuro. La Prof.ssa Zurlo ha inoltre ringraziato l’associazione ospite.

Le Prof.sse Brunella Anili e Angela Iorfida, referenti dell’Educazione Civica, hanno evidenziato il valido contributo di tale materia per erudire i ragazzi sulla conoscenza della Costituzione Italiana, delle leggi, del Parlamento, del Presidente della Repubblica e, di conseguenza, della nascita della Repubblica Italiana.

La Dott.ssa Rosanna Ferranti, Dirigente Superiore della Polizia di Stato e Dirigente del Compartimento Polizia Stradale della Calabria, ha ribadito il suo impegno pluriennale nel portare avanti il progetto dell’Educazione Stradale nelle scuole, con il coordinamento dei colleghi della Polizia Stradale. Ha inoltre ringraziato i Dirigenti scolastici calabresi e l’Associazione Amici di Crotone di Giovanni Palatucci per il prezioso contributo dato alla comunità scolastica. La Ferranti, con slides e filmati, ha reso la giornata interessante e coinvolgente, catturando l’attenzione degli studenti. L’evento si è concluso all’esterno dell’edificio scolastico con la consegna di materiale didattico agli studenti.

Filippo Sestito, da anni Coordinatore di Crotone del CSV Calabria Centro, ha sottolineato la validità e i supporti dati alle associazioni di volontariato, essenziali per creare sviluppo nella provincia di Crotone. “Che ben vengano queste iniziative”, ha dichiarato Sestito, sottolineando come tutto ciò contribuisca a formare una nuova generazione più sana e civile.

L’assessore Rossella Parise del Comune di Crotone ha portato i saluti del Sindaco Ing. Vincenzo Voce, impossibilitato a presenziare per motivi istituzionali.

La Dott.ssa Anna Pesce, giovane giornalista in carriera, ha diretto e gestito con eleganza e professionalità gli interventi dei relatori della giornata.







Erano presenti, oltre alla Dirigente della Polizia Stradale della Calabria, il Presidente dell’A.N.P.S. di Catanzaro Giovanni Romeo, accompagnato dal Vice Luigi Nesci, il Presidente Amici Piumati in congedo Giuseppe Ferdinando Calendini, il Cav. Gino Crea dell’A.N.I.O.C., e rappresentanti di associazioni militari e civili, oltre a soci invitati per l’occasione.

Il Cav. Vincenzo Costa, dopo una breve presentazione dell’associazione organizzatrice dell’evento, ha consegnato alla Dott.ssa Ferranti una targa ricordo del maestro Michele Affidato, oltre a degli Attestati di Partecipazione e di Benemerenza a tutti i relatori presenti. Le foto di consuetudine hanno reso onore e fissato il ricordo di questa stupenda giornata.