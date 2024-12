Share on Twitter

Un ritorno a Crotone fortemente voluto dalla Società Beethoven Acam di Crotone, del famosissimo jazzista Gegè Telesforo e la sua band, che sabato 7 dicembre, nell’Auditorium “Sandro Pertini”, gentilmente messo a disposizione dalla Dirigente Anna Maria Maltese e dall’Amministrazione Provinciale, ha letteralmente mandato in visibilio i tantissimi che gremivano la sala.

Quasi due ore di musica che rievocava i più noti classici del passato, trasformati e rielaborati del jazz internazionale, ma sempre attuali e molto graditi da un pubblico di cultori e non. Questi ultimi hanno fatto da sfondo a un’esecuzione intima e a tinte crepuscolari, all’interno della quale la prodigiosa bravura degli artisti, la chiarezza della dizione, la flessibilità acrobatica della voce di Telesforo, l’espressione sempre misurata e ricca di vivacità, la misura stilistica e la forza evocativa che rappresentano l’essenza stessa di questo repertorio, hanno entusiasmato e, come dicevamo, mandato in visibilio il pubblico. Gli applausi calorosissimi hanno sottolineato i vari momenti dell’esecuzione.

Prossimo appuntamento per la Società Beethoven, mercoledì 11 dicembre al Teatro Apollo, con lo spettacolo di Rocco Papaleo.