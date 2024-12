Pallavolo Crotone: le Sirene perdono la bussola e soccombono a Vesuvio Oplonti

Proprio nella partita che poteva lanciare le Sirene verso palcoscenici più allettanti, arriva una sconfitta senza nessuna attenuante, tanto da costringere il tecnico Asteriti a ricorrere alle seconde linee per tamponare.

Dall’altra parte, Oplonti, ordinato e sereno, ha messo in pratica una pallavolo semplice, fatta di tocchi precisi capaci di mandare in tilt il sistema muro-difesa del Crotone.

Perso il 1° set, il Crotone cambia rotazione ma non il risultato, che non migliora se non per sprazzi di gioco per lo più estemporanei.

Coló prende il posto di Tornesello, Cesario quello di Maggipinto, Esposito quello di Morciano, e Sudano e Pasquini rilevano Barbaro.







Il 2° set, partito male, vede la Pallavolo Crotone risalire fino a -1, ma sul più bello si spengono le luci e ben presto si subisce un set netto.

Tutti si aspettano una reazione di orgoglio, ma neanche quella arriva. Oplonti ringrazia di tanta manna dal cielo e si porta a casa 3 punti, che la posizionano alle spalle della Pallavolo Crotone, chiamata a rialzarsi già dalla prossima sfida.