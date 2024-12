Share on Twitter

1° Memorial Gino Strada: “Diamo un calcio alle guerre” – Quadrangolare dei bambini

Il prossimo 28 dicembre 2024, presso il Campo Sportivo Centro Sociale di Cariati, si terrà un evento speciale dal forte valore simbolico e sociale: il 1° Memorial Gino Strada, intitolato “Diamo un calcio alle guerre”.

Un quadrangolare di calcio dedicato ai bambini, che si pone come occasione per ricordare il fondatore di Emergency e per promuovere un messaggio di pace e solidarietà.

L’evento avrà inizio alle ore 9:00 e vedrà protagonisti i più piccoli, impegnati in una serie di partite amichevoli che non si limitano a celebrare lo sport, ma mirano a sensibilizzare sulla necessità di costruire un mondo libero da conflitti e violenze.







Lo slogan dell’iniziativa richiama una delle citazioni più celebri di Gino Strada, sottolineando come la guerra sia un problema globale da affrontare con determinazione e speranza.

Attraverso il calcio, linguaggio universale capace di unire le persone, si vuole trasmettere ai partecipanti e agli spettatori un messaggio di inclusione, cooperazione e fratellanza.

Il Memorial è promosso dalla Scuola Calcio Città di Cariati in collaborazione con l’associazione Le Lampare – Basso Ionio Cosentino, con il patrocinio di enti locali e associazioni del territorio.

Grazie al loro impegno, l’evento si presenta come un’importante occasione per riflettere sui temi della pace e della convivenza civile, partendo dall’educazione dei più giovani.

L’invito è rivolto non solo alle famiglie dei piccoli calciatori, ma a tutta la cittadinanza.

Sarà un momento di sport, socializzazione e riflessione, che intende unire la comunità intorno ai valori della solidarietà e del rispetto reciproco.

Non mancate a questo appuntamento unico, in cui lo sport si fa portavoce di un messaggio universale di pace e speranza.