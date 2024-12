Video Calabria pallavolo Crotone punta ai piani alti conquista il 4° posto provvisorio.

Sfida avvincente quella tra Raffaele Lamezia e Crotone che ci regala i primi due set incandescenti. Due squadre che hanno messo in campo giovani leve davvero interessanti nel panorama regionale che si sono affrontate a colpi di schiacciate e muri, il tutto ben bilanciato da elementi esperti che alzano il tasso tecnico della prestazione.

Al via mister Asteriti schiera la solita squadra con Barile in diagonale ad Andrea Asteriti nelle vesti di doppio palleggio, così da permettere a Pelaia e Mingrone di giostrare al centro della rete, mentre il compito di ricevere viene affidato a Lorenzo Asteriti e Lopetrone in compagnia di Tonolli.







ADVERTISEMENT

L’inizio non è dei migliori, ma il Crotone è vivo e reagisce alla grande, restando attaccato al set quando le cose stavano per precipitare. Un time out di Video Calabria sistema tutto e il Crotone trova il guizzo per aggiudicarsi il set con il punteggio 26/24.

Al rientro in campo, Lamezia ha una reazione veemente. Mister Davoli chiede più determinazione ai suoi ragazzi che, guidati dall’esperienza di Porfida (17 punti) in coppia con Mifta (20 punti), riescono a pareggiare il set ai vantaggi 27/25.

La partita sale di tono agonistico. Nelle file del Crotone, mister Asteriti ricorre a cambi che risulteranno azzeccati: Di Lorenzo prende il posto di Pelaia e chiuderà con ben 7 punti, mentre Riganello (8 punti) subentra a Lopetrone. Di incanto il Crotone cambia pelle, soprattutto quando sale in cattedra Andrea Asteriti, che chiuderà la gara con ben 35 punti finali, surclassando tutti per gesti tecnici nelle vesti di attaccante e palleggiatore, risultando oltre al top scorer anche MVP indiscusso.

Stravinto il set con un punteggio 25/14, c’era solo da chiudere la partita.

Barile torna a dispensare sagacia tattica e tiene tutto il gruppo concentrato sull’obiettivo, che arriva tutto sommato in scioltezza con un altro 25/16.

Mister Asteriti:

“Dovevamo cambiare marcia dopo la sconfitta nell’ultima partita e lo abbiamo fatto in un campo difficile, conquistando 3 punti fondamentali per la nostra classifica.”