Incendio auto a Isola di Capo Rizzuto: intervento tempestivo evita il peggio

Nella notte di oggi, intorno alle ore 02:30, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di S. Anna è intervenuta per un incendio auto in località Le Cannella, a Isola di Capo Rizzuto.

All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato una Fiat Panda completamente avvolta dalle fiamme all’interno di un’area privata. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di domare il rogo, evitando che le fiamme si propagassero verso l’abitazione adiacente, scongiurando così danni ulteriori e potenziali conseguenze pericolose.







Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza la zona per prevenire ulteriori rischi. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le cause dell’incendio.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, ma grazie alla prontezza dei soccorsi e alla professionalità delle squadre intervenute, il peggio è stato evitato. Restano in corso le indagini per chiarire la dinamica e le origini del rogo.