Share on Twitter

Share on Facebook

Lunedì 16 dicembre alle ore 15.30 c/o il Tribunale di Crotone affronteremo un tema spesso trascurato ma di grande importanza: la violenza sugli uomini. Si tratta di una realtà poco discussa, spesso invisibile, che merita di essere portata alla luce con attenzione e sensibilità.

Quando parliamo di violenza, siamo abituati a pensare principalmente a quella perpetrata contro le donne, un problema gravissimo che ha giustamente guadagnato un posto di rilievo nel dibattito pubblico. Tuttavia, il dolore, la sofferenza e l’isolamento vissuti dagli uomini vittime di violenza – fisica, psicologica, economica o sessuale – non devono essere ignorati. Questo fenomeno non solo influisce profondamente sulla vita delle persone coinvolte, ma ha anche implicazioni più ampie per la società e le relazioni umane.

Interverranno:







ADVERTISEMENT

Avv. Walter Buscema , fondatore dell’associazione Nessuno Tocchi Papà

, fondatore dell’associazione Nessuno Tocchi Papà La psicoterapeuta e psicoterapeuta dott.ssa Loredana Petrone , la quale si collegherà da remoto dall’aula dell’università unitamente ai suoi ragazzi

, la quale si collegherà da remoto dall’aula dell’università unitamente ai suoi ragazzi Dott. Michele Ciociola , magistrato presso il Tribunale di Crotone

, magistrato presso il Tribunale di Crotone Avv. Antonio Greco

E non è un caso se la moderatrice scelta è una donna, Avv. Cinzia Gelosi, la quale saprà con la sua eleganza introdurre il tema e condurvi durante questo pomeriggio.

Durante questa conferenza, esploreremo le diverse dimensioni di questa problematica: dai dati statistici alle testimonianze, dai pregiudizi culturali che spesso ostacolano il riconoscimento del fenomeno agli strumenti e alle politiche necessarie per affrontarlo. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di riflessione, consapevolezza e dialogo, con l’auspicio di contribuire a una società più equa e rispettosa delle vulnerabilità di tutti.