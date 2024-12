L’Istituto Comprensivo di Cariati si distingue nuovamente per il suo impegno e la sua creatività, salendo sul podio regionale e conquistando due prestigiose borse di studio messe in palio dalla Banca Ulteriore di Calabria. Un risultato straordinario che ha visto protagoniste le classi ex 2ªE ed ex 1ªE, le quali hanno ottenuto rispettivamente il 1º e il 2º posto al concorso Avis dal tema “Rispetto della vita: inquinamento acqua-suolo”, legato alla magia del dono.

Per il secondo anno consecutivo, la classe ex 2ªE si è classificata al primo posto regionale con un elaborato grafico-pittorico accompagnato da un progetto di riqualificazione urbana del Comune di Cariati. Il progetto, intitolato “Se il rubinetto perde, perdi anche tu. Ogni goccia è preziosa”, ha saputo coniugare la sensibilizzazione ambientale con la proposta di soluzioni concrete per il territorio.

Non solo: la stessa classe ha ricevuto una menzione d’onore per la realizzazione di uno Spot pubblicitario ispirato al tema della tutela dell’acqua e del pianeta. Il video, dal titolo emblematico “Fa più male uno strappo di ceretta che uno strappo di cerotto”, ha colpito per il messaggio creativo e incisivo. Lo spot riflette sull’importanza del dono e sulla necessità di una vita in armonia con la natura, attraverso l’immagine poetica dei venti che accompagnano l’esistenza umana: “La terra è vita, diamo vita alla terra”.

La classe ex 1ªE ha ottenuto il secondo posto con la creazione di un libro intitolato “Cara terra ti scrivo…”. L’opera, arricchita da testi e illustrazioni originali, è un invito accorato alla tutela del pianeta e alla presa di coscienza del ruolo fondamentale che ognuno di noi può svolgere per preservare le risorse naturali. Un lavoro che ha saputo unire profondità di pensiero e capacità espressiva, conquistando il plauso della giuria.







A guidare gli studenti verso questi straordinari risultati sono stati i docenti Carmela Fazio, Maria Torchia, Anastasia Faragò, Lauretta Ciccopiedi, Filomena Scigliano, Alessandra Patitucci e l’ingegnere Domenico Liguori. La loro dedizione, competenza e capacità di ispirare hanno fatto la differenza, accompagnando i ragazzi in un percorso educativo che ha unito creatività e consapevolezza civica.

Oltre ai successi individuali delle classi premiate, l’Istituto Comprensivo di Cariati ha ricevuto targhe di riconoscimento per la partecipazione al progetto anche da parte delle altre classi coinvolte. Questo dimostra l’impegno corale di tutta la scuola nel promuovere valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente e la solidarietà.

I progetti vincitori sono stati celebrati durante la cerimonia di premiazione del concorso Avis, tenutasi il 9 novembre 2024. Un momento di grande orgoglio per gli studenti, i docenti e l’intera comunità di Cariati, che ha visto riconosciuti i propri sforzi per la tutela dell’ambiente e la promozione della cultura del dono.

L’Istituto Comprensivo di Cariati si conferma così un esempio virtuoso di educazione integrata, capace di formare cittadini consapevoli e attivi nella costruzione di un futuro sostenibile.