12ª giornata: Crotone-Napoli 2-1



CROTONE: Greco, Buonaccorsi, Loiacono (34’st Galardo), Tosto (21’st De Gennaro), D’Amora, Pagano, Terrasi, Sgro, Ambrogio (34’st Maffei), Aprea (34’st Caccioppoli), Akpa Akpro (41’st Vrenna). All. Lo Monaco



NAPOLI: Sorrentino, Colella, D’Angelo, Borrelli, Gambardella, Esposito (35’st Stasi), Malasomma, De Chiara, Raggioli, Ballabile (18’st Pinzolo), Borriello (1’st Garofalo). All. Rocco

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Reti: 8’pt Sgro (C), 28’pt Akpa Akpro (C), 15’st Raggioli (N)

Ammoniti: Buonaccorsi, Terrasi, Akpa Akpro e Galardo (C); Malasomma e Garofalo (N)