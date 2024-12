TURRIS: Marcone; Esempio, Ricci (11’st Nocerino), Cocetta; Scaccabarozzi (11’st Boli), Casarini, Castellano (11’st Morrone), Pugliese, Nicolao (34’st Parodi); Onofrietti (34’st Armiento), Ekuban. A disp. : luliano, Fallani, Desiato, Sabatino, Porro, Solmonte. All. Conte



CROTONE: D’Alterio; Guerini (34’st Rispoli), Armini, Di Pasquale (12’st Cargnelutti), Giron; Gallo, Schirò; Silva, Vitale (34’st Spina), Oviszach (24’st Barberis); Tumminello (34’st Chiarella). A disp. : Sala, Martino, Groppelli, D’Aprile, Stronati, Gomez, Rojas, Cantisani, Kostadinov. All. Longo



ARBITRO: Djurdjevic di Trieste

MARCATORI: 12’pt Oviszach (C), 37’pt Tumminello (C), 9’st e 25’st Guerini (C), 32’st Vitale (C)

AMMONITI: Cocetta (T), Scaccabarozzi (T), Armini (C)







Clicca qui per rivivere la diretta testuale del match