Venite a vivere la magia del Natale con L’Associazione Karis

L’Associazione Karis lo scorso 8 dicembre ha inaugurato Il Villaggio di Babbo Natale per il quarto anno consecutivo. Ormai è diventato un appuntamento fisso per i bambini che aspettano con ansia l’inaugurazione delle nuove attrazioni e l’arrivo di Babbo Natale e Del Grinch.

L’evento si è svolto nel Centro Storico di Cariati con numerosi stand realizzati da Karis, La Playa Party, Terraverde e Api del Nikà e dalle giostrine di Privitera Eventi. È stato un bel pomeriggio di divertimento per grandi e piccini, a partire dallo spettacolo dei burattini in dialetto cariatese “La stella d’oro di Natale”, all’arrivo del tanto atteso Babbo Natale, disturbato dal dispettoso Grinch tanto amato dai bambini. L’aria di festa si respirava nei vicoli del villaggio, dove troviamo le novità del 2024. I membri dell’Associazione Karis hanno lavorato senza sosta, nonostante il brutto tempo dei giorni scorsi, per non deludere i bambini e regalare un po’ di magia come ogni anno.

Tra le meraviglie del villaggio troviamo:







L’enorme Casa di Pan di Zenzero ,

, L’iconica Slitta di Babbo Natale con la Renna Karissina ,

, La ruota panoramica ,

, La casa di Babbo Natale e

e La casa “sospesa” del Grinch,

passando per Candy Cane Lane e la favola dello Schiaccianoci, la stalla delle renne e la via delle Jingle Giant Balls. L’evento è proseguito tra le vie del borgo con Babbo Natale, accompagnato dagli zampognari del Pollino, per arrivare in Piazza Rocco Trento, dove si è svolta l’accensione dell’albero di Natale Comunale, per poi ritornare in Piazza Giovanni Paolo II, dove è continuata la festa per grandi e piccini con le foto ricordo di Babbo Natale e il Grinch.

La Karis ringrazia il Sindaco Cataldo Minò e tutta l’amministrazione comunale, le Associazioni Terraverde, Agorà Kroton, Prog – 36 Sarepta, FAMI MSNA (minori stranieri non accompagnati) e il Giardino dei Semplici per le decorazioni realizzate e per il supporto all’evento, tutti gli stand e soprattutto tutti i cittadini e bambini presenti. Continuate a supportare la Karis e il Villaggio di Babbo Natale! Gli allestimenti saranno visibili fino al 6 gennaio 2025.

La Karis inoltre ricorda a tutti i cittadini che è lieta di riciclare le decorazioni smesse all’interno del Villaggio di Babbo Natale, perciò anziché gettare via le vecchie decorazioni, donatele! La Karis vi aspetta per vivere insieme la magia del Natale.