Mentre è in corso una pagina storica per la città di Crotone con l’avvio del Corso di Laurea interateneo in Medicina e Chirurgia, l’amministrazione programma l’ampliamento della sede di via dei Iapigi da destinare ai corsi del secondo e terzo anno.

È stato, infatti, approvato, dalla Giunta Comunale il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) per riqualificare gli ambienti didattici che sorgono accanto all’attuale sede destinata ai corsi universitari attraverso un impegno finanziario di 1.000.000 di euro.

Si prevede la realizzazione di due aule didattiche, la realizzazione di un laboratorio informatico e linguistico, di dotare la struttura di tutti i servizi adeguati e previsti dalla normativa vigente, reinterpretare lo spazio interno procedendo ad una riconfigurazione dell’architettura interna.







Inoltre sarà valutata la possibilità di inserire uno spazio mensa e un’aula multimediale.

*“Il nostro obiettivo, dopo l’avvio del corso universitario, per il quale abbiamo riqualificato l’edificio di via dei Iapigi, è quello di rendere sempre più concreto il percorso. Procediamo su questa strada prevedendo l’ampliamento della sede.

Era giusto che la città avesse l’Università. La sinergia istituzionale con i due rettori, con il presidente della Provincia e la Regione sta portando importanti risultati. Ringrazio il presidente della Regione Occhiuto che ha immediatamente colto questa esigenza della città prevedendo un finanziamento che ci consentirà di recuperare anche l’altra ala della struttura che attualmente ospita il corso universitario”* dichiara il sindaco Voce.