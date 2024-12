Inaugurazione palestra Liceo Classico ‘Pitagora’ e impianto sportivo polivalente ‘Satriani’ di Petilia Policastro

La Provincia di Crotone, nella mattina del 16 dicembre, ha inaugurato due importanti opere per gli istituti scolastici del territorio crotonese.

Il primo intervento ha previsto l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica della palestra, delle aree da gioco e degli impianti sportivi adibiti ad uso didattico presso il Liceo Classico ‘Pitagora’ di Crotone. Si è provveduto, infatti, ad effettuare lavori per il risparmio e il miglioramento energetico:

rimozione e sostituzione degli infissi esistenti,

adeguamento dell’impianto idrico (sanitari, rubinetteria, tubazioni e scarichi),

adeguamento dell’impianto elettrico (rimozione e sostituzione dei punti luce esistenti con sistema a LED),

installazione di un nuovo impianto antincendio.

I lavori, per un importo pari a 350 mila euro, sono stati finanziati con fondi PON per la scuola – programma operativo complementare (POC).

Nella stessa giornata è stato inaugurato l’impianto sportivo polivalente presso il Liceo Scientifico ‘Satriani’ di Petilia Policastro, frazione di Foresta, secondo le direttive CONI. L’istituto, sprovvisto di un’area sportiva adeguata alle esigenze degli studenti, ha ora un campetto polivalente per attività didattica, pallamano e pallacanestro. L’intervento, realizzato con i fondi PON per la scuola – programma operativo complementare (POC), ha avuto un costo di 250 mila euro.







Autorità presenti alle inaugurazioni

All’inaugurazione della palestra del Liceo Classico ‘Pitagora’ erano presenti:

il Presidente della Provincia Sergio Ferrari ,

, il Vicepresidente Fabio Manica con delega all’Edilizia scolastica,

con delega all’Edilizia scolastica, la Dirigente scolastica Natascia Senatore ,

, il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce ,

, il consigliere Vincenzo Familiari ,

, gli assessori comunali Luca Bossi e Nicola Corigliano ,

e , Santino Mariano, coordinatore per l’educazione fisica dell’Atp di Crotone.

All’inaugurazione dell’impianto sportivo del Liceo Scientifico ‘Satriani’ erano invece presenti:

il Presidente Sergio Ferrari ,

, il Vicepresidente Fabio Manica ,

, la Dirigente scolastica Antonella Parise ,

, il Sindaco di Petilia Policastro Simone Saporito.

Dichiarazioni ufficiali

“Oggi per noi è un luogo di festa perché viene consegnata la nuova palestra in una scuola che, senza timore di essere smentito, è una delle più importanti del territorio” – ha dichiarato Sergio Ferrari al Liceo Classico ‘Pitagora’. “Fare sport infatti significa rafforzare i sentimenti di lealtà e amicizia. A me piace pensare allo sport come la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola, ma, ragazzi, trattatela bene!”.

Gli studenti del Pitagora, per sottolineare l’importanza dell’educazione al rispetto, hanno stilato un decalogo di buone regole per mantenere pulita e vivibile la nuova palestra.

Durante l’inaugurazione a Petilia Policastro, Ferrari ha aggiunto:

“Questa è una scuola all’avanguardia, un’eccellenza in tutta la Calabria. Aver visitato i locali stamattina mi ha reso orgoglioso perché la scuola ha una struttura laboratoriale che vi permette di impegnarvi ben oltre l’offerta formativa, applicando scienza e conoscenza. Ci tengo a ringraziare Fernando Militerno, che oggi è qui con noi, per l’importante e significativo impegno profuso durante il suo mandato da consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica”.

Le nuove strutture rappresentano un grande passo avanti per il territorio crotonese, confermando l’importanza dell’educazione e dello sport come pilastri per la crescita dei giovani.