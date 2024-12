Il prossimo 20 dicembre alle ore 12.30, sostenuto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone, si terrà un workshop di cucina dedicato alla preparazione di piatti a base di carne, organizzato per i ragazzi della cooperativa sociale “Gruppo Appartamento dei Ragazzi”.

L’evento si svolgerà presso la steakhouse “Il Boss della Carne”, che ospiterà i partecipanti offrendo loro un’esperienza unica: non solo avranno l’opportunità di partecipare attivamente alla preparazione dei piatti sotto la guida di esperti, ma potranno anche scoprire come utilizzare i social media per creare un legame autentico e duraturo con la propria clientela. La giornata si concluderà con una degustazione delle portate realizzate, omaggiate dal ristorante per l’occasione, in un momento conviviale all’insegna della condivisione e della celebrazione delle festività.

Il “Gruppo Appartamento dei Ragazzi”, più che una casa famiglia, è un vero e proprio appartamento condiviso, abitato da ragazzi tra i 13 e i 18 anni che vengono supportati da un team di operatori, che insieme alla presidente della cooperativa Claudia Carolei e al coordinatore responsabile Mattia Riolo, offrono a questi giovani la possibilità di vivere una vita quotidiana normale, promuovendo autonomia, responsabilità e integrazione sociale.







“La Commissione Pari Opportunità, sempre attenta alle politiche socio-educative, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. L’obiettivo è promuovere una giornata che favorisca l’inclusione e costruisca progetti concreti. Attraverso questa esperienza, i ragazzi, ospiti del “Gruppo Appartamento Ragazzi” avranno l’opportunità di sperimentare un’attività che potrebbe anche diventare un lavoro futuro, offrendo loro uno sguardo concreto sulle proprie potenzialità e ambizioni. La Commissione è sempre pronta ad accogliere nuove proposte provenienti dal territorio che desiderino offrire il proprio contributo, promuovendo e organizzando ulteriori giornate dedicate all’alternanza scuola-lavoro, per ampliare le opportunità di crescita e inclusione per i giovani”, dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Maria Oppido.