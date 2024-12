Con deliberazione di Giunta Comunale è stato autorizzato in via straordinaria lo svolgimento del mercato di prodotti non alimentari su viale Regina Margherita per il giorno 19 dicembre 2024.

A tale riguardo sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

Il divieto di sosta e di fermata nonché la chiusura al transito veicolare , dalle ore 06:00 alle ore 16:30 del giorno 19 dicembre 2024 , nelle seguenti aree: viale Regina Margherita, dall’incrocio con largo Gaele Covelli fino all’incrocio con via Todaro Raffaele (ex via Verdogne VI traversa); via Francesco Le Rose, dall’incrocio con viale Regina Margherita fino a via Todaro Raffaele (ex via Verdogne VI traversa);

nonché la , dalle ore alle ore del giorno , nelle seguenti aree: Il senso unico di marcia, direzione largo Gaele Covelli, dalle ore 06:00 alle ore 16:30 di giorno 19 dicembre 2024, su viale Regina Margherita nel tratto compreso tra l’incrocio con via Discesa Fosso e largo Gaele Covelli.

Inoltre, al fine di consentire lo svolgimento di “Via Mario Nicoletta in Festa”, che si terrà il 20 dicembre 2024 nell’ambito degli eventi delle festività natalizie “Natale al Centro”, sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:







ADVERTISEMENT

Il divieto di sosta con rimozione coatta , per giorno 20 dicembre 2024 , in via Mario Nicoletta nel tratto compreso tra via Claudio Crea e viale Regina Margherita, nella I e II traversa di via Mario Nicoletta, in via Louis Braille nel tratto compreso tra via Cutro e via Mario Nicoletta, e in via Ruffo nel tratto compreso tra via Mario Nicoletta e la I traversa di via Ruffo dalle ore 07:00 sino alle ore 23:00 ;

, per giorno , in via Mario Nicoletta nel tratto compreso tra via Claudio Crea e viale Regina Margherita, nella I e II traversa di via Mario Nicoletta, in via Louis Braille nel tratto compreso tra via Cutro e via Mario Nicoletta, e in via Ruffo nel tratto compreso tra via Mario Nicoletta e la I traversa di via Ruffo dalle ore sino alle ore ; Il divieto di transito, per giorno 20 dicembre 2024, in via Mario Nicoletta nel tratto compreso tra via Claudio Crea e viale Regina Margherita, nella I e II traversa di via Mario Nicoletta, in via Louis Braille nel tratto compreso tra via Cutro e via Mario Nicoletta, e in via Ruffo nel tratto compreso tra via Mario Nicoletta e la I traversa di via Ruffo dalle ore 07:00 sino alle ore 23:00.

Infine, al fine di consentire lo svolgimento di “Via XXV Aprile in Festa”, che si terrà il 22 dicembre 2024 nell’ambito degli eventi delle festività natalizie “Natale al Centro”, sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina: