Forza Italia continua a crescere ed aggregare, nella provincia di Crotone come nel resto della nostra regione.

Come ribadito nella convention di sabato scorso a Lamezia, alla presenza del leader nazionale Antonio Tajani e del segretario regionale Francesco Cannizzaro, il lavoro svolto nei territori della nostra provincia, ha prodotto risultati importanti.

Non solo in termini numerici, ma soprattutto in termine di qualità. Sindaci ed amministratori che hanno aderito convintamente ad un progetto che unisce ambizione e concretezza.

Ai sindaci che avevano già aderito nello scorso marzo (Luigi Foresta di Roccabernarda, Mario Sculco di Cirò, Pietro Greco di Umbriatico e Umberto Lorecchio di Pallagorio) si sono aggiunti i colleghi di Cotronei Antonio Ammirati, di San Mauro M.to Levino Rajani, di Belvedere Spinello Antonio Amato, di Caccuri Luigi Quintieri, di Cerenzia Salvatore Mascaro, di San Nicola dell’Alto Luigi Rizzuti.

Ai primi cittadini, si aggiungono circa cinquanta amministratori, tra assessori e consiglieri comunali, di molti centri del crotonese.

Questo risultato, frutto del lavoro costante e concreto, che come vice-segretario regionale di Forza Italia, saluto con il giusto entusiasmo e la consapevolezza delle responsabilità assegnatemi, segna un momento di crescita importante per il partito che guida autorevolmente la Regione Calabria e che altrettanto autorevolmente si distingue con i propri rappresentanti, on. Francesco Cannizzaro in primis, al governo del paese, che ha sin da principio, tenuto in assoluta considerazione tutti i nostri territori.







Questo risultato, per quanto significativo, rappresenta in ogni caso non un punto d’arrivo, ma un ulteriore stimolo a fare ancora meglio e ancor di più.

Avvertiamo e talvolta registriamo disaffezione alla politica, ma sono e siamo tutti certi, che esser sindaci ed amministratori, possa e debba avvicinare i cittadini alla politica, intesa come arte del fare nell’interesse collettivo e mai parziale.

Come Forza Italia, pur apprezzando i tanti ed ottimi risultati raggiunti, non ci nascondiamo che è ancora possibile migliorarsi e migliorare. Non ci nascondiamo le difficoltà, ma come siamo abituati a fare, puntiamo con impegno costante, a ricercare soluzioni.

Con rinnovato spirito, più forte è Forza Italia, più forte è Crotone, più forte è la Calabria.

E’ quanto comunica Sergio Ferrari, vice coordinatore Forza Italia Calabria.