Il celebre conduttore Gioacchino Bonsignore, direttamente da canale 5, celebra Ciró Marina attraverso la tradizione culinaria e passeggiando nel cuore della città tra le luci di Natale, il borgo marinaro e un albero con i suoi 240.000 micro LED multicolor.

L’albero della comunità di Cirò Marina è diventato il protagonista assoluto delle festività di quest’anno, simbolo di speranza, pace e unità. La tanto attesa cerimonia di accensione, avvenuta come da tradizione l’8 dicembre, è stata un momento di intensa emozione, con un pubblico numeroso che si è riunito per assistere a uno spettacolo unico. I giochi di luce, accompagnati da musiche natalizie, hanno creato un’atmosfera magica, regalando attimi di commozione e gioia condivisa.

“Il comune di Ciró Marina con questa Amministrazione comunale Guidata dal sindaco Sergio Ferrari nonché Presidente della provincia di Crotone, è ad oggi sinonimo di Cultura, Enogastronomia, Grandi Eventi e si consolida tra i paesi d’Italia che investono in accoglienza, unicità rendendo la cittadina vivibile e accattivante”, dicono dal municipio.







Tante le occasioni per viverla, iniziando dalla Movida estiva per finire alle attrazioni natalizie. Un investimento importante quello nel borgo marinaro dove il Natale prende vita tra le vie dell’antico borgo. Viuzze e stradine dal suggestivo paesaggio fiabesco incontrano il profumo dei cristuli e crispedde appena fatte, il sorriso dei bambini, il frastuono delle attrazioni, la magia della musica, i tradizionali mercatini di Natale…un luogo dove la tradizione incontra la creatività locale.

I mercatini, aperti ogni weekend fino all’Epifania, hanno offerto un’ampia varietà di prodotti artigianali e gastronomici, creando un’atmosfera calda e festosa.

Il Borgo Incantato è un percorso magico nel cuore di Cirò Marina, alla sua seconda edizione, che ha confermato il suo ruolo di evento centrale delle festività natalizie, incantando migliaia di visitatori con un percorso di circa 500 metri completamente illuminato e decorato. Ogni angolo del borgo è stato curato nei minimi dettagli, grazie anche al prezioso contributo delle scuole locali, inclusi asili e scuole materne, che hanno donato palline, pupazzetti e altre decorazioni. Questo gesto di comunità ha reso il borgo ancora più accogliente e significativo.

“L’amministrazione comunale desidera esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito, dagli organizzatori ai volontari, dagli artisti ai cittadini, che con il loro impegno e la loro passione hanno reso queste giornate indimenticabili. Il Natale a Cirò Marina non è solo un insieme di eventi, ma un’occasione per rafforzare i legami della comunità e accogliere visitatori da ogni dove, mostrando il meglio delle tradizioni e dell’ospitalità locali. Grazie a tutti per aver reso possibile un Natale così speciale”, la nota del Comune di Cirò Marina, Assessorato al Turismo e Spettacolo.