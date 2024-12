Arriva la prima VITTORIA stagionale e casalinga per le nostre ragazze.

Inizia la partita e le due squadre sembrano equivalersi con occasioni da una parte e dall’altra, ma poi arriva subito l’1-2 della squadra avversaria: il risultato si porta sullo 0-2 per l’8 MARZO. Il risultato sembrava già compromesso, ma è qui che siamo risuscitate “FINO ALLA FINE” (grazie anche a un time-out chiamato da noi). Accorciamo le distanze con un bellissimo goal da fuori di GIUSY CERAVOLO e subito prima della fine del primo tempo con MARIA TERESA MANICA, con un primo tentativo stampato sulla traversa e goal al volo sulla ribattuta.

Finisce il primo tempo sul 2-2.

Nel secondo tempo si è vista per gran parte una sola squadra e, dopo tante ma tante azioni da goal, ecco che arriva il 3-2 firmato da FRANCESCA LIUZZO, con una sua percussione e su un tiro del nostro CAPITANO MARIA ESPOSITO respinto dal portiere. Abbiamo anche più occasioni per blindare il vantaggio, ma non concretizzate. E alla fine arriva anche l’occasione del pareggio per la squadra avversaria ma… indovinate un po’? La nostra portierone ANNA APRIGLIANO non si fa trovare impreparata a tu per tu con l’avversaria.

Finisce così sul risultato di 3-2 per la Real Krimisa femminile. Grazie alla squadra avversaria (8 MARZO) per la sua serietà e per il clima sereno che c’è stato in campo e fuori.

Vittoria bellissima che ci dà morale in vista delle prossime partite: i duri allenamenti, il nostro gruppo, la voglia di non mollare mai ha ripagato. COMPLIMENTI a MISTER GIUSY CERAVOLO per la PRIMA VITTORIA da ALLENATORE.







Ora testa alla prossima contro il Pianette. 💪

FINO ALLA FINE VERSO NUOVI OBIETTIVI ⚪🔴❤

