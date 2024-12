“A Natale porta luce ad Aurora”

Concerto di beneficenza a cura del coro e dell’orchestra del Liceo “Gian Vincenzo Gravina” per le missioni della Pia Società San Gaetano in Paraguay

Venerdì 20 dicembre, alle ore 19:00, presso la Chiesa del SS Salvatore a Fondo Gesù di Crotone, si terrà il concerto di beneficenza “A Natale porta luce ad Aurora” a cura del coro e dell’orchestra Vincenzo Scaramuzza del Liceo Gian Vincenzo Gravina di Crotone.

L’intero ricavato del concerto sarà devoluto ai religiosi della Pia Società San Gaetano (a Crotone conosciuti come Gaetanini) per sostenere la loro missione in Paraguay ed in particolare per la costruzione di un centro polivalente per bambini e ragazzi in difficoltà.

Il centro verrà costruito nella città di Limpio, nel quartiere Aurora, uno dei più poveri della città in cui vivono molti giovani che, costretti ad abbandonare la scuola, sono esposti a gravi rischi (criminalità, droga e persino suicidio).

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con gli Amici della Famiglia di don Ottorino Zanon, fondatore della congregazione religiosa della Pia Società San Gaetano.

I religiosi gaetanini per oltre cinquant’anni, dal 1963 al 2016, hanno svolto la loro missione a Crotone, nei quartieri periferici della città (San Francesco, Fondo Gesù e Sant’Antonio) accanto ai giovani, alle donne, alle famiglie, agli operai delle ex fabbriche e agli anziani.

Il concerto di beneficenza a sostegno della loro missione in Paraguay vuole essere anche un gesto di riconoscenza e di gratitudine per il bene che hanno fatto a Crotone, loro prima missione, e un aiuto concreto per chi ha più bisogno, certi che “quello che doniamo con il cuore si moltiplica”.







ADVERTISEMENT

Il coro del Liceo Gravina sarà formato non solo dai suoi talentuosi studenti, ma anche da alcuni docenti e genitori che hanno generosamente deciso di donare la loro voce per questo gesto di solidarietà.

È possibile donare consultando il sito:

https://fadono.piasocietasangaetano.it/natale2024.