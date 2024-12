L’orchestra scolastica dell’Ic Papanice Alfieri si esibirà il prossimo 19 dicembre, alle 16,30, all’auditorium Pertini-Santoni per il Christmas Concert. Per la prima volta suoneranno insieme tutti gli alunni che frequentano i percorsi ad indirizzo musicale nelle sedi Alfieri, Margherita e Papanice.

Il nuovo istituto comprensivo, divenuto realtà dal primo settembre, in seguito al dimensionamento scolastico, raccoglie un’utenza molto vasta, che dal centro arriva in periferia. L’idea della manifestazione è nata, proprio, a seguito del dimensionamento della rete scolastica che ha visto l’unione di queste tre realtà esistenti in un istituto unico: l’Ic Papanice Alfieri, diretto dalla Ds Franca Gisella Parise. La musica quale linguaggio di comunicazione e mezzo aggregante è stata uno degli strumenti per dare concretezza alla nuova realtà scolastica.

Grazie a questa unione è nato, dunque, un nuovo sodalizio musicale che conta al suo interno 75 strumentisti, studenti dell’Ic Papanice Alfieri, che daranno vita ad un grande concerto di Natale.







Al Christmas Concert si accederà tramite invito, che vi invio in allegato. Vi ringrazio per la disponibilità di sempre e ne approfitto per formulare a tutti voi un sincero augurio di Buon Natale.

Patrizia Pagliuso

Funzione strumentale alla comunicazione

Ic Papanice Alfieri