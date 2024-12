Il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo sull’istanza di riesame proposta dagli Avvoca: Andrea Filici e Tiziano Saporito, difensori dei Sigg.ri Chimirri Domenico, classe 2006, Chimirri Domenico, classe 1957, Chimirri Antonio e Chimirri Mario, ha revocato la misura cautelare in carcere che il Gip di Crotone aveva applicato ai medesimi per il reato di tentato omicidio aggravato ai danni del polizioJo Sor:no Giuseppe, disponendo per loro gli arres: domiciliari. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, annullato la gravità indiziaria a carico dei congiun: della viLma Chimirri Francesco, in par:colare dei due fratelli e del padre, con riguardo alla presunta aggressione che ques: avrebbero aJuato nella fase precedente lo sparo, riqualificando, sempre per la fase precedente lo sparo, la condoJa del figlio Domenico nel reato di lesioni personali, escludendone per tuL il tenta:vo di omicidio.

La decisione ribalta, pertanto, la ricostruzione dei faL operata dal Gip di Crotone, confermando ciò che la difesa dei Chimirri ha sostenuto sin dalle prime indagini difensive, vale a dire che al momento dello sparo il polizioJo Sor:no Giuseppe non era aggredito da più persone.