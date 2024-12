León Boltaña Tridico, 10 anni, originario di Cirò Marina attraverso le sue radici familiari, vive con la sua famiglia a Concepción, in Cile, da diversi anni. Nonostante la giovane età, León ha già dimostrato di avere la stoffa per emergere nel panorama mondiale del ciclismo downhill, una disciplina estrema che combina tecnica, velocità e un coraggio fuori dal comune.

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per León. A soli 10 anni, ha rappresentato il Cile ai mondiali di downhill a Whistler, in Canada, classificandosi al 7º posto su 52 partecipanti nella sua categoria. Un risultato straordinario che lo ha consacrato tra i giovani ciclisti più promettenti del mondo. L’evento, considerato il “tempio” del downhill, ha attirato i migliori talenti da ogni angolo del globo, e León ha saputo distinguersi per grinta, tecnica e determinazione.

León non si è fermato al successo internazionale. Nel campionato nazionale di downhill del Cile, composto da sei gare disputate su piste difficili e tecniche, ha conquistato il 3º posto nella classifica generale, guadagnandosi la medaglia di bronzo. Un riconoscimento importante, celebrato il 17 dicembre presso la sede del Comité Olímpico del Cile a Santiago, durante una cerimonia dedicata ai migliori giovani talenti sportivi del Paese.

Nonostante gli impegni sportivi, León è un alunno modello: frequenta la quarta elementare ed è già stato promosso alla quinta. Riesce a bilanciare lo studio con l’intenso allenamento settimanale, dedicando ore alla preparazione fisica e tecnica necessarie per affrontare le sfide del downhill. Questo equilibrio è frutto di una forte disciplina e di una passione innata per il ciclismo.

Il talento di León non è passato inosservato. Una rinomata azienda internazionale, specializzata in articoli sportivi e componenti per biciclette, ha deciso di sponsorizzarlo, conferendogli ulteriore prestigio e supporto per la sua carriera. Questo traguardo, raro per un atleta così giovane, testimonia il potenziale straordinario di León e apre le porte a un futuro luminoso.







León Boltaña Tridico è molto più di un giovane campione. È il simbolo di come passione, sacrificio e sostegno familiare possano portare a risultati straordinari, anche a un’età precoce. Con radici italiane nel cuore e uno spirito avventuroso, León rappresenta un ponte tra due culture, unendo la grinta del Sud Italia con l’energia del Cile.

Il suo viaggio è solo all’inizio, ma le basi per una carriera brillante sono già solide. León Boltaña Tridico è destinato a scrivere pagine importanti nel mondo del ciclismo downhill, ispirando nuove generazioni di giovani atleti.