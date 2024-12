Share on Twitter

Serie C Femminile: la Volley Cirò Marina vince la dodicesima partita consecutiva

Sabato 14 dicembre, la Volley Cirò Marina ha conquistato con una netta vittoria contro la Pink Volley Lamezia dodicesima vittoria consecutiva, mantenendo così la testa della classifica della Serie C Femminile. Con il risultato di 3-0 (25-9/ 25-1/ 25-11), le ragazze di mister Stara hanno dominato la partita, che si è rivelata praticamente senza storia.

La formazione ospite di Lamezia si è presentata al Palazzetto di Cirò Marina con una squadra molto giovane, che non è riuscita a reggere il confronto contro la forza e l’esperienza delle padrone di casa. Il divario tecnico tra le due squadre è stato evidente fin dalle prime fasi del match, con la squadra di Cirò Marina che ha imposto il proprio gioco con determinazione.

Mister Stara ha saputo cogliere l’opportunità per dare spazio a quelle giocatrici che finora avevano avuto meno tempo di gioco. In particolare, le giovani Restuccia, Sestito e Saccomanno hanno avuto modo di dimostrare il proprio valore in campo, mostrando buone prestazioni e contribuendo al successo della squadra.

Con questa vittoria, la Volley Cirò Marina ha consolidato il suo primo posto in classifica, proseguendo un cammino praticamente impeccabile, con dodici vittorie consecutive, un risultato che sottolinea la forza e la determinazione della squadra in questa stagione.







Sabato prossimo, la Volley Cirò Marina affronterà una partita delicatissima contro una delle squadre più forti del campionato. La squadra sa che confermarsi non è mai facile, soprattutto contro una formazione di alto livello come quella di Rossano. Il match si preannuncia impegnativo, e la determinazione delle ragazze della Volley Cirò Marina sarà messa alla prova da un avversario che certamente non si arrenderà facilmente.

La sfida si terrà a Rossano, e capitan Malena caricherà le sue compagne per cercare di chiudere al meglio questo 2024.