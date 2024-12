Ieri sera, nella suggestiva cornice del Sagrato antistante la Chiesetta del Carmelo, è stata inaugurata con grande partecipazione di pubblico la Mostra dei Presepi, promossa dal Comitato Festa Patronale e patrocinata dal Comune di Melissa. La cerimonia ha visto la presenza del Sub Commissario Dott. Flotta, accompagnato dai dirigenti comunali, Dott.ssa Urso e Avv. Bevilacqua. Quest’ultimo ha avuto l’onore di tagliare il nastro insieme al Parroco Don Pino Mauro, che ha officiato la Santa Messa di apertura.

La mostra presenta quattro presepi unici:

• Due presepi realizzati interamente con conchiglie, donati dalla famiglia Rosati.

• Un presepe in sughero, donato dalla famiglia Federico-Armocida alla Parrocchia.

• Il presepe centrale, il più grande, con una superficie di circa 10 mq, è realizzato in stile classico. Questo capolavoro comprende scenografie dettagliate con l’alternarsi del giorno e della notte, rappresentazioni in movimento come forni, mulini, fuochi e mestieri in grotta. Al centro, un imponente castello, decorato con corteccia e muschio naturale, impreziosisce l’opera.

Gli autori, Gino Tripodaro, Francesco Spataro, Totò Rosati, Sergio Cupolillo e Cataldo Maltese, hanno ricevuto numerosi apprezzamenti per il loro lavoro meticoloso e artistico.

La serata è proseguita con le melodie natalizie e popolari delle zampogne, eseguite da musicisti provenienti da Acquaformosa (CS). Gli stand presenti hanno offerto al pubblico eccellenze tipiche locali:Calabrobottega, Antichi Sapori dei Re,, Villagnese e uno stand curato dai volontari del Comitato Festa Patronale, dove Guido Marinaro e Francesco Nigro hanno distribuito crespelle calde, grano e vino cotto, accompagnati da un ottimo vino locale.







La Chiesetta del Carmelo si è rinnovata per l’occasione grazie agli addobbi floreali e alle piante ornamentali, allestiti dall’Associazione Città Pulita, guidata dal presidente Carmine Abbruzzese, con il supporto dei volontari Raffaele Bevilacqua e Michele Mauro.

La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 18:00 alle 20:00, fino al 2 febbraio, con ingresso gratuito. Durante il periodo espositivo, saranno organizzati eventi che faranno rivivere antiche tradizioni, riscoprendo il fascino di usanze che rischiano di scomparire.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella magia del Natale e nella bellezza dell’artigianato locale.