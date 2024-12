TRENITALIA, CALABRIA: AL VIA L’ORARIO INVERNALE, SOSTENIBILITÀ, INTERMODALITÀ E COMFORT AL CENTRO DEL VIAGGIO

16 Frecce al giorno fra Reggio Calabria e Roma

fra Reggio Calabria e Roma Torna il Frecciarossa notturno Reggio Calabria-Milano

Da gennaio 2025, indennizzo automatico per il biglietto digitale regionale

Reggio Calabria, 17 dicembre 2024 – Cento collegamenti giornalieri di Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. Sono alcune delle novità introdotte nella nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS), partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità.

Anche quest’anno servizi e novità a misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta per Frecce, Intercity e Regionale, che nel 2024 hanno registrato circa mezzo miliardo di passeggeri.

FRA ROMA E LA CALABRIA: 16 FRECCE AL GIORNO

Sono 16 in totale le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma, con fermate anche nelle stazioni di Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro e Villa San Giovanni.

Una coppia di Frecciarossa collega ogni giorno Reggio Calabria e Venezia. Ogni giorno, sono 8 i Frecciarossa che uniscono, senza cambi, Milano e Reggio Calabria, di cui 6 proseguono su Torino.

Inoltre, nelle giornate a più alta mobilità, si aggiungono due ulteriori collegamenti Frecciarossa Milano – Reggio Calabria notturni, con fermate a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni, che permettono di sfruttare al meglio il proprio tempo, viaggiando attraverso tutto lo stivale ed essendo a destinazione già dal mattino seguente.

Completano l’offerta ulteriori 2 Frecciarossa e 2 Frecciargento che collegano Reggio Calabria alla Capitale e 2 Frecciarossa Bolzano-Sibari, per viaggiare dalla montagna al mare.

A completare l’offerta della lunga percorrenza in Calabria:

8 Intercity fra Roma e Reggio Calabria;

fra Roma e Reggio Calabria; 2 Intercity tra Bari e Reggio Calabria;

tra Bari e Reggio Calabria; 2 Intercity tra Lecce e Reggio Calabria;

tra Lecce e Reggio Calabria; La coppia di Intercity Notte fra Torino e Reggio Calabria.

REGIONALE: IL NUOVO BRAND SMART, SOSTENIBILE E CAPILLARE

Con oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e più di 6.000 corse giornaliere, Regionale offre un servizio capillare lungo tutto il Paese. Grazie ai suoi 180 Link (bus, navi e altri mezzi acquistabili in un’unica soluzione), consente di raggiungere anche le destinazioni più remote.

Con il rinnovo della flotta e l’introduzione di nuovi servizi, Regionale si conferma il motore della mobilità sostenibile in Italia, con un impegno concreto nella creazione di un sistema di trasporto sempre più digitale, efficiente e attento alle persone e all’ambiente.

ESPERIENZA DI VIAGGIO ANCORA PIÙ CONVENIENTE

Viaggiare con Trenitalia in inverno è più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero:

FrecciaDaYS : sconti fino al 60% per viaggiare martedì, mercoledì, giovedì e sabato;

: sconti fino al 60% per viaggiare martedì, mercoledì, giovedì e sabato; FrecciaFRIENDS : gruppi da 3 a 5 persone viaggiano con sconti fino al 50% su Frecciarossa e Frecciargento;

: gruppi da 3 a 5 persone viaggiano con sconti fino al 50% su Frecciarossa e Frecciargento; Promo Italia in Tour: consente di viaggiare liberamente per 3 o 5 giorni sui treni Regionali.

Disponibile fino ad aprile la Regionale Revolution 50%, che permette di acquistare un biglietto alla metà della tariffa ordinaria su oltre 700 treni al giorno.







Dall’8 dicembre all’8 gennaio, inoltre, cani, gatti e altri animali domestici possono salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente, mentre sui treni del Regionale gli animali di piccola taglia viaggiano sempre gratis a bordo di un trasportino.

PROGRAMMI DI LOYALTY PER UN’ESPERIENZA PERSONALIZZATA

Tra i programmi fedeltà Trenitalia:

CartaFRECCIA : iniziative personalizzate in collaborazione con Partner come ITA Airways, Best Western e Virgin Active;

: iniziative personalizzate in collaborazione con Partner come ITA Airways, Best Western e Virgin Active; X-GO: programma per i passeggeri di Regionale e Intercity che a novembre ha raggiunto un milione di iscritti. Dal primo gennaio 2025 offrirà nuove opportunità di accumulare punti e trasformarli in cashback.

Con Trenitalia, il viaggio è sempre più smart, sostenibile e accessibile.