Intelligenza artificiale, strumento di crescita per imprenditrici e professioniste

Si è concluso positivamente il ciclo di corsi gratuiti del comitato per l’imprenditorialità femminile e il Soroptimist Catanzaro. Esplorate le applicazioni in ambito sanitario, legale e manageriale.

L’intelligenza artificiale come strumento di crescita per professioniste e imprenditrici. È questo l’obiettivo che il comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, d’intesa con il Soroptimist Club Catanzaro, si sono prefissi attraverso l’organizzazione di un ciclo di corsi gratuiti.

Il percorso formativo si è concluso nella giornata di ieri riscuotendo un’ampia adesione, spia di un crescente interesse verso la tecnologia ma soprattutto verso le sue potenziali applicazioni in ogni settore professionale per produrre vantaggi e nuove opportunità di business.

I tre moduli hanno esplorato i campi di applicazione dell’intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle professioni sanitarie, legali e manageriali, grazie agli approfondimenti offerti da illustri esperti del settore. Le tre sessioni sono state introdotte dalla presidente del comitato per l’imprenditorialità femminile, Antonella Mancuso.







La prima lezione ha analizzato i principali strumenti, una cassetta degli attrezzi di immediato utilizzo illustrati dalla presidente del Soroptimist Club Catanzaro, Stefania Muzzi. Nel secondo modulo, spazio agli approfondimenti di esperti del settore. Ha offerto il suo contributo alla discussione il professor Gianluigi Greco, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical, nonché esperto internazionale di intelligenza artificiale.

Da gennaio 2022 è presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, e dal 2023 coordina la task force del Governo per l’intelligenza artificiale. Ad approfondire le applicazioni in ambito medico è intervenuta poi Cristina Segura Garcia, professoressa associata di psichiatria all’Università Magna Grecia di Catanzaro, nonché socia del Soroptimist e past president.

Infine, il terzo modulo ha rappresentato un’occasione di approfondimento dell’area manageriale, grazie alla partecipazione di Luigi Severini, presidente Federmanager Calabria, e alle analisi esposte dalla presidente del Soroptimist Club, Stefania Muzzi, in riferimento alle applicazioni nell’ambito delle professioni legali.

«Grazie a iniziative congiunte tra il nostro Comitato ed il Soroptimist, nel 2024 sono stati avviati programmi di formazione, e adesso anche sull’IA applicata all’impresa», ha dichiarato la presidente del comitato per l’imprenditorialità femminile, Antonella Mancuso. «Questi progetti non solo rafforzano la competitività delle imprese femminili, ma le aiutano a superare le sfide tipiche di realtà spesso caratterizzate da economie locali complesse. Le imprenditrici calabresi iniziano a dimostrare che è possibile integrare la tradizione, come l’artigianato e l’agroalimentare, con l’innovazione tecnologica, usando l’IA per migliorare la qualità e l’efficienza della produzione, l’automazione dei processi amministrativi, la promozione digitale, fino all’analisi dei dati per lo sviluppo di mercati locali e internazionali, senza trascurare il grande supporto fornito alla donna nella conciliazione della vita professionale e privata! Questo corso, spero rappresenti un modello virtuoso, in cui il sostegno istituzionale e la tecnologia si uniscono per creare un futuro più inclusivo e innovativo».