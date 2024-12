Share on Twitter

Un piccolo omaggio da parte dell’ASD Il Mondo del Cane per i bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone

Il centro cinofilo ASD Il Mondo del Cane di Cirò Marina, nella giornata del 18 dicembre 2024, ha fatto visita ai bambini dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, portando loro gioia e spensieratezza nonostante stiano affrontando momenti difficili.

Raksha, l’amico a quattro zampe del Mondo del Cane, si è trasformata per una giornata nell’elfo di Babbo Natale, portando a tutti i presenti un piccolo omaggio.

È scientificamente provato che il contatto con i cani contribuisce al benessere generale dell’individuo, fa crescere l’autostima, accelera i processi di guarigione e regala grandi momenti di spensieratezza e gratificazione.

La presenza dei cani in ospedale, soprattutto nei reparti di Pediatria, diminuisce il disagio dei bambini durante le procedure mediche, poiché le attenzioni dei piccoli pazienti vengono spostate sul cane e non sulle cure che i medici praticano su di loro.

Quindi, la presenza del cane in ospedale normalizza nei piccoli pazienti quella che è l'esperienza ospedaliera.







L’evento ha generato grandi momenti di felicità, sia per i bambini che per il personale sanitario, dimostrando l’importanza di queste iniziative svolte esclusivamente per portare, a chi ne ha più bisogno, sollievo e spensieratezza.

L’ASD Il Mondo del Cane ha affrontato questa esperienza con il suo amico a quattro zampe con grande delicatezza nei confronti di questi piccoli ma grandi bambini, lasciando in loro una nuova esperienza di felicità che porteranno nei loro cuori per tutta la vita.