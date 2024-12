Share on Twitter

Una sala colma in ogni ordine di posti e particolarmente attenta è stata quella che ha accolto e osannato l’attore Giorgio Colangeli nello spettacolo che, Martedì 17 dicembre, ha tenuto nell’ambito della 44° Stagione concertistica “Hera della Magna Grecia” della Società Beethoven Acam di Crotone, finanziata dal Ministero della Cultura e dalla Regione Calabria Eventi Promozione culturale 2024 PAC 2014/2020 AZ 6.8.3.

Un attore, Giorgio Colangeli, che, oltre ad avere un carisma particolare, riesce, nelle sue performance, a incantare il pubblico e coinvolgerlo in una maniera unica.

Il tema dello spettacolo era “Uomini e Poeti”, ossia la rievocazione degli incontri che Dante ha nelle tre cantiche della Divina Commedia con i più importanti poeti durante il suo percorso.







La narrazione poetica era intervallata e commentata dall’orchestra “O.Stillo”, che sottolineava i vari momenti con musiche particolarmente suggestive, contribuendo a rendere ancora più magiche le atmosfere che l’attore ha saputo creare e far vivere ai fortunati presenti in sala.

Con voce calda e profonda, facendo precedere ogni declamazione da un’approfondita analisi, Giorgio Colangeli ha portato il pubblico ad essere non solo spettatore ma protagonista dell’evento stesso.

Una narrazione la sua, di una uniformità stilistica che non cessa mai di stupire, vuoi per la freschezza e l’attualità dei brani scelti, vuoi per la sua esperienza, bravura e trasparenza nel rendere e risaltare la preziosità, densità e suggestione di ogni declamazione.

Una serata veramente all’insegna della grande cultura, che ancora una volta ha fatto di Crotone il centro di avvenimenti unici e irripetibili.

Inutile sottolineare le ovazioni che, da parte del pubblico, sono state riservate all’attore e all’orchestra, che ha contribuito non poco al successo dell’evento.