Share on Twitter

Share on Facebook

PRANZO NATALIZIO “L’ALTra cucina…per un pranzo d’amore”

Nella giornata del 19 dicembre 2024, presso la Casa Circondariale di Crotone, la Direzione ha promosso, in collaborazione con le Associazioni Rinnovamento dello Spirito Santo e Prison Fellowship Italia Onlus, una grande festa in occasione del Natale.

La giornata, molto intensa di emozioni, è iniziata con la celebrazione della Santa Messa, a cui è seguito il concerto di Cecè Barretta e Vittorio Rocca. Per concludere, un “pranzo d’amore” preparato dallo Chef stellato Ercole Villirillo, il suo Staff e i detenuti addetti alla cucina, in uno spirito di grande condivisione.

I numerosi volontari, con generosità e partecipazione, si sono messi a servizio delle persone detenute, condividendone, tra l’altro, il pranzo in un clima di serenità e di gioia.







ADVERTISEMENT

Per questa Direzione, è stato un onore poter aderire a questa ammirevole iniziativa, che ha dimostrato come l’amore e la solidarietà possano aprire orizzonti di speranza, anche in un luogo che guarda oltre le sbarre.

Grazie ai volontari, allo Chef, nonché a tutto il personale che, con dedizione e generosità, hanno reso possibile questa giornata straordinaria.