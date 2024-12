Share on Twitter

L’ANIOC “Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche” di Crotone: celebrazione del Santo Natale 2024

L’ANIOC di Crotone ha organizzato, nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2024, la festa per gli auguri del “Santo Natale”, un evento articolato in tre fasi e dedicato in onore dei delegati dell’ANIOC, di Scicchitano Marmi, dell’Accademia Karate Crotone e del signor Giancarlo Sotero.

Il 13 dicembre alle ore 19:00, nella Parrocchia di Santa Rita a Crotone, il duo maestro Davide Vincenzo Trocino e maestra Paola Benedetta Precone ha allietato la serata con un concerto di pianoforte e flauto, intitolato “Arte Divina”, interpretando i canti del Santo Natale.

Alla fine del concerto, il Cav. Giuseppe Crea, coordinatore della Regione Calabria e delegato provinciale di Crotone, e il Gr. Uff. Luigi Monno, delegato regionale della Regione Puglia, hanno consegnato ai due maestri un attestato di merito dell’ANIOC.

Il Cav. Crea ha inoltre ringraziato don Tommaso Mazzei, parroco della parrocchia, e il maestro Francesco Castagnino, Presidente dell’Istituto “Vinci” di Roccabernarda, augurando a tutti un Santo e Sereno Natale.

Il 14 dicembre, alle ore 17:00, nella Parrocchia di San Paolo, si è tenuta una solenne santa messa officiata da padre Ruggero Pinton, missionario della Pia Società San Gaetano di Vicenza. Durante la processione dalla sagrestia all’altare, il sacerdote è stato accompagnato dagli alfieri Rosanna De Santis e Giovanni Scicchitano, vestiti con il mantello dell’ANIOC.

La messa, animata dalla maestra Concetta Mangone, è stata caratterizzata da canti “Divini” della liturgia eucaristica.

Alle ore 19:00, il maestro di pianoforte Maurizio Mastrini si è esibito in un concerto organizzato da AMA Calabria e dall’Istituto Musicale “L. Vinci” a Roccabernarda, con brani di grande impatto emozionale.

Il 15 dicembre, alle ore 11:00, nella sala del Lido San Leonardo, si è svolta la cerimonia del pranzo del Santo e Sereno Natale.

Il Cav. Giuseppe Crea ha aperto l’evento con un minuto di silenzio in memoria della professoressa Chiara Olivo, figura molto amata e rispettata.

Durante la cerimonia, sono stati presentati i nuovi soci:

Rosanna De Santis, Rossella Levato, Comm. Albino Lumare, Antonio Macrì, Giovanni Rizzo, e sono stati annunciati gli avanzamenti di grado per Marco Leone Russo e Giuseppe Squillacioti, promossi a Cavalieri.

Il Cav. Crea ha ringraziato i negozianti e le aziende per i regali donati per la riffa, destinati alle famiglie bisognose, tra cui:







Cav. Uff. Michele Affidato , maestro orafo.

, maestro orafo. Azienda vinicola Francesco Malena per il vino.

per il vino. Cav. Gennarino Perri per la grappa personalizzata.

per la grappa personalizzata. Alessandro Scivittaro per le magliette e zaini porta computer.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al maestro Enzo Migliarese, per il suo impegno verso i ragazzi diversamente abili, e alla famiglia Scicchitano, per il sostegno sociale offerto ai bisognosi.

Il Conte Maurizio Monzani, Segretario Generale dell’ANIOC, ha consegnato attestati di merito e pergamene in argento a figure di rilievo tra cui:

Concetta Mangano, il maestro Migliarese, l’imprenditore Scicchitano, e il signor Giancarlo Sotero.

La cerimonia è stata allietata dalle note della chitarra del Sindaco emerito di Belvedere Spinello, Salvatore Bellio, e si è conclusa con un richiamo ai valori fondanti dell’ANIOC, nata nel 1949 per unire i Cavalieri in una famiglia al servizio della Chiesa e della solidarietà.

Tra i presenti:

Cav. Francesco Paolo D’Alessio , Vice Prefetto Vicario di Crotone.

, Vice Prefetto Vicario di Crotone. Conte Enzo Modulo Morosini , curatore del libro dei Nobili e Notabili.

, curatore del libro dei Nobili e Notabili. Gr. Uff. Luigi Monno , delegato regionale della Puglia.

, delegato regionale della Puglia. Cav. Mario Santoniccolo , delegato della città di Bari.

, delegato della città di Bari. Comm. Antonio Ceraso , sindaco di Cutro.

, sindaco di Cutro. Avv. Fabrizio Meo , consigliere del Comune di Crotone.

, consigliere del Comune di Crotone. Numerosi altri rappresentanti istituzionali e cittadini hanno partecipato agli eventi.

La tre giorni di celebrazioni ha confermato il ruolo centrale dell’ANIOC come promotrice di valori umanitari e spirituali.