Share on Twitter

Share on Facebook

Marisa Luana Cavallo, Capogruppo e Consigliera della Lega di Crotone, e Giancarlo Cerrelli, già coordinatore provinciale e cittadino della Lega di Crotone, esprimono grande soddisfazione per l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo riguardante il caso Open Arms. Il Tribunale di Palermo ha stabilito che “il fatto non sussiste”, confermando così l’innocenza del nostro leader e Vicepresidente del Consiglio.

Questa sentenza rappresenta una vittoria non solo per Matteo Salvini, ma per tutti coloro che credono nella giustizia e nella difesa dei confini nazionali. Salvini ha sempre agito con responsabilità e determinazione, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini italiani e il rispetto delle leggi.

La decisione del Tribunale di Palermo segna un momento cruciale per la politica italiana, riaffermando il principio che difendere i confini e contrastare l’immigrazione illegale non è un reato, ma un dovere di chi è chiamato a governare.







ADVERTISEMENT

La Lega continuerà a sostenere con forza queste politiche, convinta che solo attraverso un controllo rigoroso dei flussi migratori si possa garantire la sicurezza e il benessere del nostro Paese.

Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto Matteo Salvini durante questo difficile percorso giudiziario e ribadiamo il nostro impegno a lavorare per un’Italia più sicura e giusta.