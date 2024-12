TEAM ALTAMURA: Pane; Manè (23’pt Minesso), De Santis, Silletti, Acampa; Grande, Franco (23’pt Bumbu), Dipinto (38’st Simone); Rolando, D’Amico, Leonetti. A disp.: Viola, Gigliotti, Poggesi, Andreoli, Bumbu, Peschetola, Lagonigro, Simone, Molinaro. All. Di Donato

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Armini (19’st Cargnelutti), Di Pasquale, Giron; Gallo (1’st Barberis), Schirò; Silva, Vitale (28’st Spina), Oviszach (19’st Stronati); Tumminello (36’st Gomez). A disp.: Sala, Martino, Rispoli, Groppelli, D’Aprile, Chiarella, Cantisani, Kostadinov. All. Longo

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa



MARCATORI: 10’pt e 31’st Tumminello (C), 19’pt Oviszach (C), 10’st Minesso (A)

AMMONITI: De Santis (A), D’Amico (A), Gallo (C), Silva (C), Stronati (C), Dipinto (A)







Clicca qui per rivivere la diretta testuale del match