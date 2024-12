Share on Twitter

Festività natalizie e di fine anno: incremento del traffico e consigli per viaggiare in sicurezza

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno si prevede il consueto incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale italiana. Già a partire dalle ore pomeridiane di sabato 21 dicembre per la celebrazione del Natale e dal pomeriggio di sabato 28 dicembre per le festività di fine anno 2024 e inizio anno 2025, il traffico sarà intenso, soprattutto nella giornata di domenica 29 dicembre 2024, per poi tornare ad aumentare nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio 2025.

Si ricorda che il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t è previsto nelle sole giornate festive, dalle ore 9:00 alle ore 22:00, e che, in molte autostrade e strade extraurbane, è vigente l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.

È possibile consultare l’elenco di tali autostrade e strade extraurbane sul sito internet www.poliziadistato.it, sezione Viabilità Italia – Piano Neve edizione 2024-2025.

Per quanti si metteranno in viaggio nei periodi sopra richiamati si consiglia l’adozione di comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme del Codice della Strada. Si raccomanda:

Controllare , prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici.

, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici. Verificare la regolarità dei documenti obbligatori da portare al seguito.

da portare al seguito. Informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi.

Si ribadisce la necessità di:

Evitare qualsiasi distrazione alla guida , soprattutto quella derivante dall’utilizzo del cellulare.

, soprattutto quella derivante dall’utilizzo del cellulare. Mantenere idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

dal veicolo che precede. Moderare la velocità rispettando i limiti previsti.

rispettando i limiti previsti. Allacciare le cinture di sicurezza , anche nei sedili posteriori.

, anche nei sedili posteriori. Assicurare i bambini con seggiolini e adattatori.

con seggiolini e adattatori. Non assumere alcool e droghe.

Si consiglia, inoltre, di pianificare il viaggio prevedendo delle soste frequenti di almeno 10-15 minuti ogni due ore ininterrotte di guida.

Prestare particolare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale.







Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite:

C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it).

(numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it). Trasmissioni di Rai-Isoradio e notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

e notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. App “VAI” di ANAS o chiamando il numero unico 800.841.148.

di ANAS o chiamando il numero unico 800.841.148. Siti internet, numeri dedicati, app e il portale www.aiscat.it attivati dalle singole società concessionarie.

Per una guida sicura durante le festività, seguite questi consigli e utilizzate i canali informativi disponibili per restare sempre aggiornati sulle condizioni del traffico.