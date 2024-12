Share on Twitter

“Vediamo Oltre”: la mossa vincente è l’inclusione nel nuovo progetto scacchistico di Crotone

Sabato 21 dicembre alle ore 17:00, presso la nuova sede in via Cilea 11 a Crotone, si terrà l’inaugurazione del progetto “Vediamo Oltre”, un’iniziativa promossa con il contributo del Comune di Crotone e organizzata dall’Associazione Scacchistica Dilettantistica “Gio Leonardo di Bona” in collaborazione con gli Amici di Omero APS.

L’evento, che celebra non solo il gioco degli scacchi ma anche l’importanza dell’inclusione sociale, rappresenta un momento significativo per la comunità crotonese. Il progetto si fonda sul principio che, così come negli scacchi, nella vita e nello sport l’inclusione è la mossa vincente.







La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti, appassionati e associazioni locali, tutti uniti dalla passione per gli scacchi come strumento educativo e aggregativo. Durante l’evento, sarà possibile scoprire la nuova sede e conoscere le attività proposte dall’associazione.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare:

Ezio Scerra (A.S.D. Gio L. di Bona): +39 347.4744232

(WhatsApp): +39 351.7855084 Luigi Palmieri: +39 328.3216896

Un ringraziamento speciale va alla BPER Banca, partner dell’iniziativa, e a tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile un progetto che punta a fare scacco matto alle barriere sociali.