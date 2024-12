Alla Chiesa di Santa Maria Assunta a Roccabernarda concerto di melodie natalizie affidato alla voce di Maria Tramontana accompagnato al pianoforte da Ferruccio Messinese

Roccabernarda – Oggi domenica 22 dicembre 2024, organizzato da AMA Calabria in collaborazione con il Comune di Roccabernarda e l’Associazione Musicale Giuseppe Verdi, avrà luogo presso la Chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 18,00 un concerto della cantante Maria Tramontana accompagnata al pianoforte da Ferruccio Messinese. L’evento, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato Regionale alla Cultura, presenterà alcune fra le più suggestive melodie del repertorio natalizio.

Maria Tramontana, dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza e il diploma in flauto traverso, si è dedicata ben presto al canto tanto nel repertorio della canzone italiana e brasiliana. Dal 2009 al 2018 è la voce del New Wave Duo, progetto musicale che ha il preciso intento di diffondere e divulgare la cultura musicale del Brasile. Numerosi, infatti, i workshops di musica brasiliana seguiti sotto la guida del M° Giovanni Guaccero, docente del Conservatorio F. Cilea di RC. Si dedica allo studio della voce, grazie a seminari di approfondimento seguiti con maestri d’eccezione quali Luca Pitteri, Greta Panettieri e Maria Pia De Vito. Nel luglio 2017 collabora col M° Sergio Puzzanghera Labate, docente del Conservatorio F. Cilea di RC, per la realizzazione di un concerto di bossa nova e jazz, tenutosi presso il Circolo Polimeni di RC.

Ha all’attivo una produzione discografica dal titolo “Universi Impossibili”, incisa col New Wave Duo, e numerose collaborazioni artistiche, tra cui quella di respiro internazionale col M° Christianne Neves, pianista, compositrice, polistrumentista e arrangiatrice di San Paolo del Brasile. Con la Neves è parte di un progetto di approfondimento legato alla produzione musicale di Edu Lobo, e con la stessa effettua la registrazione professionale del brano “Canto triste”; per tale interpretazione riceve l’apprezzamento della grandissima cantante di bossa nova Rosa Passos. Nel maggio 2018 si esibisce a Roma con Christianne Neves presso il rinomato BeBop Jazz Club. Nel 2018 fonda, insieme al M° Tatiana Belekanic, il Novalma Project, un progetto musicale che trova le sue basi nella rivisitazione dei grandi classici della musica italiana anni 30/40/50 e propone alcune incursioni nella musica del Sud del Mondo.







Ferruccio Messinese, diplomato in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per Banda, Maestro Sostituto, Clavicembalo e Jazz ed in possesso del Diploma Accademico di II Livello in “Musica Scienza e Tecnologia del Suono”, Indirizzo Didattico – Specializzazione Pianoforte con il massimo dei voti e la lode, da anni svolge un’intensa attività artistica come performer, direttore e compositore apprezzata in tutta Italia. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni: Edizioni Mizar (Riposto – CT), FENIARCO (San Vito al Tagliamento – PN), Edizioni Musica Insieme (Gioia Tauro – RC). In ambito musicale ha conseguito numerosi premi (Concorsi Nazionali ed Internazionali). È docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia.

Per approfondimenti si invita a visitare il link: https://www.amaeventi.org/evento/christmas-songs/