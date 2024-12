È con grande piacere che si annuncia la nomina dell’avvocato Gennaro Rossi come nuovo Coordinatore del movimento politico Noi Moderati per il Comune di Cutro. La designazione, comunicata dal Commissario Regionale e Vice Presidente Vicario Nazionale, l’Onorevole Giuseppe Galati, è frutto di un lavoro condiviso con gli organismi di partito e rispecchia la fiducia riposta in Rossi per il suo impegno e la sua capacità di promuovere una partecipazione attiva e innovativa sul territorio.

Il nuovo Coordinatore comunale avrà il compito di organizzare la vita associativa e politica del movimento, adottando modalità trasparenti e orientate al coinvolgimento diretto dei cittadini. La sua azione sarà guidata dai valori fondanti del movimento, ispirati ai principi cristiani, liberali e riformisti, oltre che dallo spirito della Costituzione Italiana, con l’obiettivo di rilanciare il Paese e rafforzare la partecipazione popolare alla vita democratica.

Un impegno per il territorio

Nella lettera ufficiale di nomina, si sottolinea come il ruolo di Rossi sarà centrale per garantire una politica vicina alle esigenze della comunità locale, nel rispetto del principio di autonomia dei territori. La sfida principale sarà quella di unire i cittadini intorno a un progetto politico che punti a rinnovare e rafforzare i valori democratici, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo.







ADVERTISEMENT

Verso un futuro partecipato

Gennaro Rossi, noto per il suo impegno civico e professionale, ha dichiarato di accogliere questo incarico con entusiasmo e determinazione. “Mi impegnerò a dare voce alle istanze della nostra comunità, lavorando con trasparenza e in sinergia con tutti coloro che vogliono contribuire al bene comune,” ha affermato il neo-coordinatore.

Questa nomina rappresenta un passo importante per Noi Moderati nel Comune di Cutro, aprendo nuove prospettive di dialogo e partecipazione, con uno sguardo rivolto al futuro e al rilancio delle realtà locali.