La Società Sportiva Cirò Marina che Corre: 12 anni di successi e passione per la corsa

Fondata nell’aprile del 2012, la Società Sportiva “Cirò Marina che Corre” celebra 12 anni di attività ininterrotta, distinguendosi per l’impegno e la dedizione nel mondo del podismo. Sotto la guida del presidente Luigi Capitò, la società ha portato lustro alla comunità di Cirò Marina, partecipando a numerose manifestazioni podistiche da nord a sud dell’Italia nel corso del 2024.

Durante l’anno, gli atleti della Cirò Marina che Corre hanno gareggiato in diverse città italiane, come Verona, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Messina, Palermo, Catania e in Puglia, prendendo parte a competizioni di prestigio che includevano 10 chilometri, mezze maratone e maratone. Questi eventi hanno rappresentato un’importante occasione per confrontarsi con altri podisti, promuovendo il nome di Cirò Marina e consolidando lo spirito di squadra.

Con grande soddisfazione, la Cirò Marina che Corre oggi conta 22 tesserati, un gruppo coeso e motivato che comprende anche una sezione femminile di cui la società va particolarmente orgogliosa. “Siamo fieri del contributo delle nostre atlete, che con la loro presenza dimostrano quanto lo sport possa essere inclusivo e ispirare tutte le generazioni,” afferma il presidente Luigi Capitò.







La stagione sportiva 2024 si è conclusa con la partecipazione alla gara podistica di Mirto Crosia, dove Cataldo Russo ha conquistato un secondo posto di categoria, mentre Giacinto Lamberto ha ottenuto il suo miglior risultato personale sulla distanza dei 10 chilometri. Questi risultati, frutto di allenamento e costanza, sono un’ulteriore conferma della qualità e della dedizione degli atleti.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che sostengono la società sportiva come sponsor; è grazie al loro contributo che possiamo continuare a esercitare questa passione e a rappresentare con orgoglio la nostra comunità nelle competizioni nazionali.

Guardando al 2025, la società si prepara a nuovi appuntamenti sportivi e a ulteriori sfide, con la certezza che lo spirito che l’ha guidata per oltre un decennio continuerà a essere la chiave del suo successo.

Un plauso speciale va a tutti i tesserati e al presidente Luigi Capitò, il cui impegno instancabile ha trasformato una semplice idea in un progetto duraturo e di grande valore. Cirò Marina può essere orgogliosa: la Cirò Marina che Corre rappresenta un esempio di eccellenza e passione che arricchisce l’intera comunità.