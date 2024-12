Una nota di dolcezza per le fasce più fragili di questa città.

Quest’oggi il Cisom di Crotone ha, come di consueto dal 2018, effettuato la donazione di un panettone natalizio a coloro che frequentano la mensa Padre Pio di Pietralcina gestita dalla caritas di Crotone a sostegno delle famiglie indigenti. Quest’anno, sposando questo generoso gesto, l’asd Kroton Sport&Social, nella divisione cultura Mutamenti, ha arricchito d’incanto per i più piccoli queste feste donando, insieme alla distribuzione di dolci, libri per l’infanzia.







