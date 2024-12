Sostegno alla richiesta del Ministero della Cultura per la bonifica e il recupero dell’area archeologica di Crotone

Il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia di Crotone, Michele De Simone, e il Consigliere Provinciale, Saverio Punelli, esprimono il pieno sostegno alla richiesta avanzata dal Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, che sollecita l’estensione delle operazioni del Commissario Straordinario incaricato della bonifica ambientale agli interventi di recupero archeologico dell’area di Crotone, vincolata dal Decreto Ministeriale del 17 maggio 1978.

Questo intervento si inserisce in un quadro di valorizzazione del nostro straordinario patrimonio archeologico, che potrà diventare un polo di attrazione culturale e turistico per l’intero territorio. La proposta dimostra l’attenzione del Governo Meloni verso il nostro territorio e l’impegno concreto per la salvaguardia e lo sviluppo di Crotone, tutelando e valorizzando una volta per tutte un sito che rappresenta una parte fondamentale della nostra storia.







Fratelli d’Italia si impegna a sostenere ogni iniziativa volta a garantire il recupero e la valorizzazione di questo importante patrimonio, auspicando che vengano reperite risorse adeguate per il suo completamento.