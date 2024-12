Share on Twitter

Venerdì 27 dicembre alle ore 11:00, in via San Luigi Gonzaga 19 a Cirò Marina, si terrà l’inaugurazione della nuova struttura dedicata al “Dopo di Noi”. Questo progetto rappresenta un traguardo significativo per la comunità locale, offrendo una risposta concreta a una domanda profonda e universale:

Chi si prenderà cura di loro quando noi non ci saremo più?

La casa è stata concepita per garantire un futuro sereno e pieno di amore alle persone con disabilità, colmando un vuoto che spesso lascia molte famiglie nell’incertezza. Qui, i più fragili troveranno non solo assistenza e supporto, ma anche un luogo che potranno chiamare casa, dove sentirsi accolti e parte di una famiglia.







Il progetto, intitolato “Dopo di Noi – La Speranza A.P.S.”, è dedicato alla memoria del presidente Franco Castiglione, il cui impegno e visione sono stati fondamentali per la sua realizzazione. La comunità di Cirò Marina e dintorni potrà ora contare su una struttura che rappresenta non solo un rifugio, ma un simbolo di speranza e solidarietà.

Durante l’evento inaugurale, verrà presentata la missione della struttura e le modalità con cui opererà per garantire il benessere e l’inclusione delle persone con disabilità. Sarà un momento di condivisione e riflessione, aperto a tutta la cittadinanza.