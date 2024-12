Share on Twitter

Un’altra annata vincente e avvincente per il caparbio e veloce driver calabrese della RO Racing

A MARANELLO BRILLA LA DOPPIA STELLA TRICOLORE DI GABRY DRIVER

Quattordici gare, di cui tredici in salita, per due titoli italiani assoluti GT e GT Cup vinti, insigniti dalla casa di Maranello con una serata ad hoc sulla celebre pista di Fiorano.

Maranello (MO) – Da una dozzina di stagioni consecutive non smette di vincere almeno un titolo o una coppa tricolore, ma l’emozione vissuta nel 2024 è di certo la più speciale di tutte, coronata dalla premiazione che la Ferrari ha tributato ai campioni della pista e della salita, vittoriosi nel mondo con le GT di Maranello.

Titolo italiano assoluto GT e GT Cup, sono le due gemme che Gabry Driver ha aggiunto al suo ricco palmarès agonistico, arricchito durante il 2024 con le vittorie e i record centrati sulla Ferrari 488 Challenge Evo, sulla Porsche 991 Cup e sulla Lamborghini Huracan ST Evo, ovvero le tre supercar più aristocratiche e ambite della produzione mondiale, usate in tre diverse fasi stagionali e che hanno concorso al raggiungimento del doppio pregiato traguardo tricolore.

Una cavalcata vincente, iniziata in primavera con la Porsche e terminata a metà dicembre a Sarno, passando per la più che positiva uscita con la Wolf Thunder Aprilia, nel Trofeo Nappi a Battipaglia.

Il pilota della scuderia RO Racing ha dimostrato grande caratura tecnica complessiva e consistente maturità agonistica nel saper capitalizzare al meglio le doti di tutte le vetture guidate in stagione che, sebbene molto diverse fra loro, gli hanno permesso di esprimersi su alti livelli in tutto il 2024.

Il suo doppio alloro tricolore, assegnato a dicembre nell’inebriante cornice della Pista di Fiorano, per di più al cospetto del gotha del mondo Ferrari Competizioni, è stato il giusto riconoscimento per un’altra stagione di elevate performance e ottimale approccio tecnico, cliché qualitativo ormai solito per Gabry Driver, a ragione considerato tra i piloti di riferimento del circus salitaro che conta.







Ringraziamenti d’obbligo al main sponsor Top Fruit e a Vetreria Spinelli, Itech, Agenzia Fiore, Pubblysistem, Automobile Club Cosenza, Automobile Club Caltanissetta, DP Racing, D’Angelo Group, scuderia RO Racing e Angelo Ambrosio, amico affabile e fornitore della splendida Huracan impiegata con successo a fine stagione, senza dimenticare Claudio De Ciantis con la famiglia D’Alessandro, preziosi come sempre nell’assistenza tecnica in gara.

Per il 2025 non è trapelato ancora nulla di ufficiale, ma sulla scorta dei grandi risultati maturati anche nel 2024, ci sono le basi per formalizzare accordi di rilievo pure nella stagione che verrà.