La giornata di oggi è stata caratterizzata da condizioni meteo avverse che hanno richiesto un notevole impegno da parte dei Vigili del Fuoco di Crotone. Fino a questo momento, gli interventi effettuati superano le venti unità, e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Le richieste di aiuto, giunte alla sala operativa, riguardano principalmente situazioni di emergenza legate ai danni causati dal forte vento e dalla pioggia persistente. Alberi pericolanti, pali divelti, canne fumarie in fiamme e finestre rotte sono solo alcuni degli scenari affrontati dalle squadre dei Vigili del Fuoco.

Le condizioni meteo stanno interessando l’intera provincia di Crotone. Nelle zone collinari e montane della Sila, la neve ha iniziato a cadere a quote basse, mentre nelle aree più pianeggianti è la pioggia battente, accompagnata da raffiche di vento, a creare maggiori difficoltà. Nonostante queste condizioni avverse, i Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini.







Le squadre in campo stanno lavorando con determinazione, cercando di smaltire le numerose segnalazioni e di intervenire in tempi rapidi nelle situazioni più critiche. La collaborazione tra i vari enti preposti è fondamentale in queste ore per fronteggiare al meglio l’emergenza e limitare i disagi per la popolazione.

Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione, evitare spostamenti non necessari e segnalare prontamente eventuali situazioni di pericolo. Le autorità locali restano in costante aggiornamento sull’evolversi della situazione, pronte a intervenire con ulteriori misure di supporto, se necessario.