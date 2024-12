Share on Twitter

È in programma per venerdì 27 dicembre prossimo, alle ore 11, presso il “Temporary Bar” di piazzetta Immacolata a Crotone, la conferenza stampa di presentazione per l’avvio della seconda fase relativa all’attuazione di “Postale 2.0”, primo progetto di turismo esperienziale e sostenibile della provincia di Crotone, sostenuto da “Fondazione con il Sud” attraverso il bando “Volontariato 2019” allo scopo di valorizzare i territori di appartenenza.

Il progetto ha come soggetto capofila “Ubimaior – Another beach project” e altre 6 associazioni in qualità di partner:

Consorzio Jobel (Crotone),

(Crotone), Seminamente (Strongoli),

(Strongoli), Cotroneinforma (Cotronei),

(Cotronei), Borgo Antico (Belvedere di Spinello),

(Belvedere di Spinello), Il Lunario (Cirò Marina).

Nel corso dell’iniziativa del prossimo 27 dicembre, verrà presentata la piattaforma multimediale che permetterà al progetto di lanciare nuovi itinerari turistici (individuati e approvati tra le comunità e la rete locale di partner), ma anche di valorizzare quelli già esistenti e consolidati.







All’interno della piattaforma saranno inoltre introdotti elementi multimediali che daranno la possibilità ai visitatori di effettuare tour virtuali delle aree di interesse e dei siti culturali ivi presenti.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare per saperne di più.