Presso la Chiesa della Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario di Pompei, sita a Crotone in Trav. V Messina n° 6, in occasione delle festività natalizie è stata celebrata una Santa Messa officiata da Don Ezio (Mons. Pancrazio Limina), cappellano della Polizia di Stato di Crotone, in memoria delle vittime delle guerre e di tutti i militari caduti nei conflitti per onorare la propria Patria.

Erano presenti i Presidenti e i Soci delle Associazioni Combattentistiche e Militari, muniti dei loro Labari ed Insegne, nonché i Soci delle Associazioni Civili ed Istituzionali, tra cui:







le Associazioni dei Bersaglieri ,

, l’ A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia),

(Associazione Nazionale Marinai d’Italia), l’ Aeronautica ,

, gli Amici Piumati dei Bersaglieri in Congedo ,

, e altre associazioni.

Hanno partecipato inoltre la giornalista Anna Pesce e il Priore della Chiesa Ortodossa di Crotone, Padre Antonio. Giusy Regalino di R.T.I. ha immortalato l’evento con foto e interviste per l’occasione.

I rappresentanti delle Associazioni, a fine cerimonia, hanno elargito una piccola somma di denaro in beneficenza a Don Ezio, Rettore della Mensa dei Poveri di Padre Pio di Crotone.