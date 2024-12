Dall’8 all’11 dicembre 2024 si è svolta a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria, la TCA (Attività di Cooperazione Transnazionale) “PEACE. WHAT’s next? LTA results and future steps”, organizzata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

Il seminario internazionale ha visto la partecipazione di circa 120 persone provenienti da 15 paesi europei e da diversi settori, tra cui Ambasciatori Erasmus+ scuola/educazione degli adulti, Role Model, Alumni dell’Istruzione Superiore da tutta Europa, oltre allo staff di 11 agenzie partner europee.

Tra gli Ambasciatori Erasmus+ della Regione Calabria hanno partecipato, a seguito di selezione da parte dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE, la prof.ssa Ornella Pegoraro, per il settore Scuola, e la DSGA in quiescenza Antonietta Fazio per il settore Educazione degli Adulti.

Il meeting transnazionale, tappa finale del progetto PEACE, è stato finalizzato ad approfondire i temi dell’impegno civico e della partecipazione democratica, con interventi di approfondimento, buone pratiche europee e attività di networking tra i vari soggetti partecipanti attivi nel Programma Erasmus+.

La tre giorni ha previsto svariate attività, moderate da Elena Maddalena, Participation Officer per l’Agenzia Erasmus+ INDIRE.

Prima giornata

La prima giornata, svoltasi in sessione plenaria, è stata aperta dai saluti della coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, dott.ssa Sara Pagliai, che ha ripercorso le tappe del progetto LTA PEACE, le motivazioni, gli obiettivi e i risultati raggiunti dopo l’organizzazione di 9 seminari internazionali dal 2022.

A seguire, il keynote di Paul Blokker, professore di Sociologia politica all’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, che ha presentato lo stato dell’arte del progetto PEACE, i report di ricerca, i risultati del survey sulla partecipazione dei giovani, nonché le sfide e le future proposte di lavoro.

Kris Grimonprez, Visiting Professor di EU Citizenship Education all’Università di KU Leuven, introdotta da Jill Peiffer, Direttrice dell’Agenzia Belga EPOS VZW, ha trattato il tema dell’educazione alla cittadinanza europea, sottolineando l’importanza dell’insegnamento dei diritti, dei valori europei, delle istituzioni e dei fatti storici nelle scuole secondarie.

Sono state condivise buone pratiche in tema di civic engagement, presentando i risultati del progetto PEACE, con un panel di rappresentanti delle Agenzie partner partecipanti, tra cui:

Miguel Angel Milán Arellano, Head of Communication Unit, Sepie, Spain (online)

Charlotte Haeck, TCA Officer, NA EPOS Flemish Belgium

Cristina Perdigão, Director, NA Agencia Erasmusmais Portugal

Annabel Vuillier-Cools, Participation Officer, NA Agence Erasmus+ France Education Formation France

Joana Freitas, Head of Unit SALTO Participation (online)

Eva Lundqvist, Swedish Council for Higher Education UHR, Sweden

Nicusor Ciobanu, Communication Officer, NA ANCDEFP Romania

Elisabeth Gruber e Kathrin Herres, DAAD Erasmus+ NA for Higher Education, Germany.

Al termine della giornata, i partecipanti hanno visitato la Mostra di Leonardo da Vinci al Palazzo della Cancelleria.

Seconda giornata

Anche la seconda giornata ha previsto la condivisione di buone pratiche sull’impegno civico.

Alessandro Bernazzoli, Head of Internationalization Division all’ Università degli Studi di Parma , ha presentato le grandi opportunità e le sfide del Programma Erasmus+ 2021-2027 .

, ha presentato le grandi opportunità e le sfide del . Patrick Ellert, Project Manager di Erasmus+ Community of Hudiksvall, Sweden, ha illustrato percorsi inclusivi per anziani e ragazzi, al fine di creare solidarietà tra generazioni .

. Marina Auclair, EUC Voices Project Manager all’ University of Grenoble-Alpes, France , ha presentato il progetto EUC VOICES Erasmus+ , sull’empowerment degli studenti europei per promuovere la cittadinanza attiva .

, ha presentato il progetto , sull’empowerment degli studenti europei per promuovere la . Peter Parmentier, Teacher of Religion al Sint-Janscollege, Ghent, Belgium, ha evidenziato l’importanza del lavoro volontario e del protagonismo giovanile all’interno della comunità locale.

e del protagonismo giovanile all’interno della comunità locale. Dario Zanardi, Senior Social Development Specialist al World Bank Group, ha illustrato il ruolo dell’engagement come acceleratore per l’inclusione sociale.

A seguire, l’intervento “European values in practice”, a cura di Esteban Octavio Scuzarello (Researcher at European University Institute) e Tommaso Visone (Associate Professor all’Università di Roma La Sapienza), i quali, partendo dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’EU (2000), hanno sottolineato che, nell’attuale contesto geopolitico, la tendenza globale è quella di non considerare i valori universali (solo l’8% della popolazione mondiale vive in democrazia).

I partecipanti sono poi stati suddivisi in gruppi di lavoro per discutere del futuro di PEACE, dibattendo sulle opportunità del Programma Erasmus+ per stimolare la responsabilità civica e democratica.







La serata si è conclusa con un evento speciale: un concerto natalizio dell’Orchestra Erasmus all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’orchestra, composta da oltre 50 giovani musicisti provenienti da 20 conservatori europei, è stata diretta dal Maestro Elio Orciuolo e ha emozionato il pubblico con una suite de Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, accompagnata da performance di danza.

Terza giornata

L’evento si è concluso con un confronto tra lo staff delle Agenzie Nazionali Erasmus+ sul prossimo futuro di PEACE, progetto che continuerà a promuovere i valori dell’Unione Europea e della cittadinanza attiva, coinvolgendo 20 Agenzie Erasmus+ Europee.

Prof.ssa Ornella Pegoraro

Ambasciatrice Erasmus+ Scuola/EDA – Regione Calabria