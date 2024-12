Share on Twitter

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, intorno alle 4:35, nel comune di San Pietro a Maida, in località Guarna. La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta per gestire l’emergenza.

L’incidente ha coinvolto una sola vettura, una Mercedes, che per cause ancora in corso di accertamento è uscita di strada ribaltandosi e andando a schiantarsi contro alcuni alberi di ulivo e una quercia. A bordo dell’auto viaggiavano cinque giovani: tre ragazzi e due ragazze.

Le due ragazze, rimaste incastrate nell’abitacolo, hanno perso tragicamente la vita. Dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco, e all’arrivo dei soccorsi era già completamente avvolta dalle fiamme. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, per le due giovani non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Gli altri tre passeggeri, tutti ragazzi, hanno riportato ferite lievi e contusioni. Sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.







Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR). Si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’autorizzazione al recupero delle salme.

La comunità è sotto shock per la tragedia, che lascia un segno indelebile in questo periodo di festività. Le autorità invitano alla massima prudenza sulle strade, soprattutto nelle ore notturne.