Incidente stradale nella galleria Sansinato: quattro feriti, tra cui uno grave

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi all’ingresso della galleria Sansinato, nei pressi di Catanzaro. Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, sono intervenute prontamente sul luogo del sinistro, che ha coinvolto frontalmente due vetture: una Opel Corsa e una Kia Picanto.

Il bilancio dell’incidente è di quattro feriti: il conducente della Kia Picanto ha riportato lesioni gravi, mentre le altre tre persone coinvolte hanno subito contusioni. Tutti i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e, successivamente, trasferiti presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e trattamenti.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato determinante non solo per il soccorso dei feriti, ma anche per la messa in sicurezza del sito e delle vetture coinvolte. Le operazioni hanno permesso di evitare ulteriori rischi, come incendi o danni collaterali, durante la gestione dell’incidente.

La galleria Sansinato è stata chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia fino al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi necessari per accertare le dinamiche dell’incidente e gestire la viabilità.







Le cause dello scontro frontale sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e capire se vi siano state infrazioni o condizioni stradali avverse che abbiano contribuito all’accaduto.

L’incidente riporta l’attenzione sull’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in tratti stradali particolarmente insidiosi come le gallerie, dove la visibilità ridotta e la necessità di rispettare le norme di sicurezza diventano fattori determinanti per prevenire tragedie.

La galleria Sansinato rimarrà chiusa fino a quando le autorità non completeranno gli accertamenti e le operazioni di ripristino della viabilità.