Si può vivere un Natale diverso?

Si può uscire dalle solite convenzioni natalizie che ti stringono come una morsa nel turbinio delle cose da fare e che portano a conformarsi agli adulti?

Loro pensano di “SÌ”.

Loro sono i ragazzi di Strongoli appartenenti all’Interact Club, che hanno deciso di strappare il sipario delle formalità e dare un significato diverso al Natale.

“Alla fine di novembre – spiega il presidente Matteo Vizza – ci siamo riuniti, sotto la costante supervisione di Emanuela Capalbo, referente Rotary per Interact, per progettare un Natale diverso per noi soci e per gli altri”.

Due le iniziative messe in campo dai giovani soci dell’Interact Rotary di Strongoli:







Un torneo di scacchi dal titolo “Scacco matto all’indifferenza”, che ha visto la partecipazione anche di persone provenienti da fuori provincia.

Una pesca di beneficenza.

Entrambe le iniziative con unico scopo: raccogliere fondi da destinare all’acquisto di giochi e altro materiale ludico per i bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Crotone.

Dopo essersi confrontati con il personale sanitario del reparto sulle esigenze e i bisogni dei bimbi ricoverati, con i soldi raccolti sono stati acquistati giochi da donare ai piccoli pazienti e puzzle da realizzare. Inoltre, sono state acquistate cornici per appendere ai muri delle stanze gli stessi puzzle.

Il 23 dicembre la conclusione delle attività.

I giovani soci del club, accompagnati dal presidente Matteo Vizza, dal presidente del Rotary di Strongoli Mario Siniscalco e dalla referente per l’Interact Emanuela Capalbo, si sono recati in ospedale per la consegna.

“È stato un momento emozionante la conclusione dell’attività con il nostro ingresso in ospedale – spiega il presidente Matteo Vizza –. Siamo stati accolti dal personale sanitario guidato dalla Dott.ssa Zampogna che ci ha ringraziato. In realtà siamo noi – continua il presidente Vizza – che dobbiamo ringraziare loro per la preziosa attività che svolgono ogni giorno. Un’iniziativa – ha concluso Vizza – che ha toccato il cuore di tutti i soci del club di Strongoli, che hanno voluto dare un significato diverso al Natale”.